Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi - Son Dakika

Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi

6 saat önce

ABD tarafından Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile füzeyle vurularak öldürülen Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi.

Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi, System.String[]

ABD tarafından Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile füzeyle vurularak öldürülen Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD uçakları tarafından Bağdat Havalimanı'nda ABD tarafından düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile aynı araçta bulunan Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı, İran'da yapılan DNA testi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Basra'ya getirildi. İran- Irak arasındaki Şelemce sınır kapısından memleketi Basra'ya getirilen Mühendis'in naaşını karşılayan yüz binlerce kişi, ABD karşıtı slogan attı.

Mühendis'in naaşı Basra'daki törenin ardından Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, Basra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi
Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız

Son Dakika Haberleri
03:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika
03:10 İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu. - Son Dakika
03:06 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
03:00 Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini... - Son Dakika
03:00 Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 03:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]