Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti - Son Dakika
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Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti

26.05.2022 22:59

Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti Adana'da jeofizik mühendisinin iş yerine AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi Adana'da jeofizik mühendisi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü...

Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti

Adana'da jeofizik mühendisinin iş yerine AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi

ADANA - Adana'da jeofizik mühendisi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü kahvesinin içine koyarak intihar etti. AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek iş yerine girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi Bülent A. dün sabah saatlerinde iş yerine geldi. Bir süre sonra ise akrabalarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. Bunun üzerine akrabaları Bülent A.'nın iş yerine geldiklerinde onu baygın halde bulunca hemen ambulans çağırdı. Bülent A. çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Bülent A. saat 14.30 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada Bülent A.'nın siyanür içerek intihar ettiği öne sürüldü. Bu iddia üzerine polis olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı. Ekipler mühendisin iş yerine ekipler, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girdi. Ekipler mühendisin iş yerinde ölçümler yaptıktan sonra herhangi bir tehlikeli durum olmadığı belirlenince polisler içeride araştırma başlattı. Yapılan araştırmada mühendisin internetten siyanür sipariş edip onu da kahve ile içerek intihar ettiği öne sürüldü.

Mühendisin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.

(FKE-EZG-BA-Y)

Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti - Son Dakika


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