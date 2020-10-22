Muhtar Sezgi'den Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz pazar günü Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde meydana gelen sağanak ve dolu yağışıyla taşan dere yatağının temizlik çalışmalarına başladı. Musacalı Mahallesi Muhtarı Sait Sezgi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, "Zor günlerimizde yanımızda olduğunu bize gösterdi" dedi.

Son yılların en şiddetli yağışını alan Musacalı Mahallesi'nde sağanak yağış sonucu taşan dere yatağı, evlerde ve tarım arazilerinde zarara neden oldu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, yaşanan bu felaketin tekrar yaşanmaması ve vatandaşların can ve mal güvenliği için dere yatağının temizlik çalışmalarına başladı.

Musacalı Mahallesi Muhtarı Sait Sezgi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayıp, "Dere yatağının taşmasıyla nerdeyse bütün mahalle sular altında kalmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri dere yatağının temizliği için yoğun bir çaba sarf ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün zor günlerimizde yanımızda olduğunu bize gösterdi. Allah ondan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA