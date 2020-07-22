Muhtarlar oturma eylemine ikinci gün de devam ediyor - Son Dakika

Muhtarlar oturma eylemine ikinci gün de devam ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hizmet alamadıkları gerekçesiyle Siverek Belediyesi binası önünde oturma eylemi başlatan muhtarlar, 2'nci günde de, eylemine devam etti.

Siverek ilçesi mahalle muhtarları, yeteri kadar hizmet alamadıkları ve belediye yetkililerinden muhatap bulamadıkları gerekçesiyle dün başlattıkları oturma eylemi, 2'nci günde de devam etti.

Sabah saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası önünde toplanan muhtarlar, sesiz bir şekilde oturdu. Muhtarların sesiz oturma eylemine, Siverek Eğitim Bir Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, Sivil-der onursal Başkanı Koçali Aymaz, Siverek Gıda Maddeleri Odası Başkanı Vahit Sevdalı ve birçok oda ve Sivil toplum kuruluşu temsilcisi de muhtarları ziyaret ederek, destek verdi.

Oturma eylemi sonrasında açıklamada bulunan Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik, 'Hizmet için dün başlattıkları oturmanın 2'nci gününe girdiklerini ve halen bir muhatap buladıklarını' belirterek," Belediye Başkanlarımızı halka karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz, biz Siverek halkı adına buradayız ve Siverek halkı adına hizmet alana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Sağ olsun duyarlı mülki amirlerimiz, siyasi ve İlçe Parti Başkanları bizi aradı, işin takipçileri olduklarını ve bizimde doğru yaptığımızı söylediler, yanımızda durduklarını belirttiler. Bizde bir an önce Siverek için talep ettiğimiz hizmetlerin başlamasını istiyoruz" dedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyyazgül'ü Siverek'e davet eden Çelik, 'Zeynel bey buraya gelip eksiklikleri kendi gözüyle görmesini istiyoruz, Siverek halkı misafirperverdir, taş üstüne taş koyacağı yer için Zeynel Başkanı saygıyla karşılar ve anarız" diye belirtti

Sivil-Der Onursal Başkanı Koçali Aymaz'da, 'Muhtarların haklı taleplerine destek verdiğini ve Siverek'te yıllarca üstü örülen sorunların kangrenleştiğini belirterek, yetkililerden bu sorunları bir an önce çözmelerini' istedi.

Yaklaşık bir saat süren oturma eylemi sonrasında muhtarlar, Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile görüştü.