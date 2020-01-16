Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika

Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

13 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün (30), bundan kısa süre önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia edildi.

Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün (30), bundan kısa süre önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia edildi. Müjgan Ö.'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka- 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö., yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamaması üzerine kapıyı kırarak eve giren Yusuf Ö., eşini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müjgan Ö. ve eşinin, geçmiş dönemlerde bazı sorunlar yaşadığı, fakat çiftin bu sorunları aştığı iddia edildi.

3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.'nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları belirtildi.

İkilinin konuşma sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamadıkları ve çocukları hakkında konuştukları da iddia edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Bornova, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü
Manken Aslı Baş davasında karar açıklandı Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi

Son Dakika Haberleri
12:18 Okulun "Filiz Abla"sı minik bedenleri ısıttı - Son Dakika
12:18 İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika
12:17 Mevlevi mutfağını 45 özel tarifle yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
12:14 Esnaf, Sakarya'da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı - Son Dakika
12:12 'Kırmızı Başlıklı Kurt' çocuklarla buluşuyor - Son Dakika
09:54 Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Son Dakika
09:47 Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 12:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]