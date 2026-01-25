Murat Genç: Savaşların Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Murat Genç: Savaşların Sona Ermesini İstiyor

Murat Genç: Savaşların Sona Ermesini İstiyor
25.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birinci Körfez Savaşı'nda yaralanan Murat Genç, barış çağrısında bulundu ve savaşların hiç kazanını olmadığını vurguladı.

ADANA'da 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı sırasında, sokakta arkadaşlarıyla saklambaç oynarken İncirlik Üssü'nden fırlatılan ancak havada kendini imha eden Patriot füzesinin parçalarının başına düşmesi sonucu yaralanan Murat Genç (42), dünyada savaşların sona ermesini istedi. Yaşadıklarının izlerini hala taşıdığını belirten Genç, "Bu acıları ben yaşadım, bir başkasının aynı şeyleri yaşama ihtimali beni çok üzüyor. Ben yandım, başkaları yanmasın istiyorum. Savaş haberlerini görmek ve okumak istemiyorum ancak istemesem de karşıma çıkıyor. Dünyadaki savaşlar sona ersin, dünya barış içerisinde yaşasın" dedi.

Birinci Körfez Savaşı sırasında, 22 Ocak 1991'de Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Murat Genç'in başına, İncirlik Üssü'nden fırlatılan ve havada imha edilen Patriot füzesinin parçalarından biri isabet etti. Yaralanan Genç, önce Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

İncirlik Üssü'ndeki ABD'li yetkililer hatayı kabul ederek özür diledi. Yapılan resmi açıklamada, "Patriot füze rampalarından birinde ABD'li uzmanlar tarafından yapılan işlem sırasında yanlış bir kilitlenme sonucu füzelerden biri ateşlendi ve havaya fırladı. Ancak füze belirli bir hedefe yöneltilmediği için bir süre sonra havada kendi kendini imha etti" denildi.

5 YIL BOYUNCA İNCİRLİK'TE TEDAVİ GÖRDÜ

2 kez başından, 10 kez de ayaklarından ameliyat olan, konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken Murat Genç'e, olayın daha fazla büyümemesi amacıyla İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li yetkililer sahip çıktı. ABD'ye götürülerek tedavi edileceği sözü verilen Genç'in şoförlük yapan babası Mustafa Genç, İncirlik Üssü'nde işe alındı. Ailesiyle birlikte Serinevler Mahallesi'nden merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ne taşınan Murat Genç, İncirlik Üssü'nde ABD'li doktorların gözetiminde 5 yıl boyunca ağırlıklı olarak fizik tedavi gördü.

Ancak olayın zamanla gündemden düşmesiyle birlikte ABD'li yetkililer, Murat Genç'i ABD'ye götürmediği gibi uygulanan fizik tedavi hizmetini de sonlandırdı. Daha sonra hayatına devam eden Genç'in yaşamı belgesel haline getirilerek 'Saddam Bandı' adlı belgeselde yer aldı. Belgeselin yayınlanmasının ardından Murat Genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alındı.

'AĞAÇLARIN ARASINDAN BAŞIMA İSABET ETTİ'

Yaşadıklarını 35 sene sonra Demirören Haber Ajansı'na anlatan Murat Genç, olayın meydana geldiği anda füzenin düştüğünü görmediğini ve herhangi bir ses de duymadığını söyledi. Genç, "İncirlik Hava Üssü'nden bir hatadan dolayı fırlatılan füze, havada imha ediliyor. O sırada imha edilen füzenin parçaları, Serinevler Mahallesi'nde oyun oynadığım sırada ağaçların arasından başıma isabet etti. Kafama füze parçalarının düşmesinin ardından bayılmışım. Bir hastanede tedavim tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca İncirlik'te kalarak tedavimi sürdürdüm. Şu anda belediye bünyesinde bulunan konservatuvar bölümünde görevimi sürdürüyorum" dedi.

'SAVAŞIN HİÇBİR KAZANANI YOK'

Yaşadıklarını unutmak istediğini dile getiren Murat Genç, televizyonlarda savaş görüntüleriyle karşılaştığında geçmişte yaşadıklarının yeniden aklına geldiğini ve bunun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Genç, "Bu acıları ben yaşadım, bir başkasının aynı şeyleri yaşama ihtimali beni çok üzüyor. Ben yandım, başkaları yanmasın istiyorum. Savaş haberlerini görmek ve okumak istemiyorum ancak istemesem de karşıma çıkıyor. Savaşın hiçbir kazananı yok. Gazze'de masum kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi içimi acıtıyor. Bu görüntüleri gördükçe büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşların bir an önce sona ermesini, dünyanın barış içinde yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM FUTBOLCU OLMAKTI'

Olaydan önce en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatan Genç, "Sokaklarda arkadaşlarımızla top oynar, futbolcu olmayı hayal ederdik. Yaşanan olaydan sonra bir daha futbol oynayamadım ve hayallerim yarım kaldı. Şimdi ise hayatıma devam etmeye çalışıyorum, bir işim var. Bu süreçte bana destek olan, elimden tutan insanlara teşekkür ediyorum. Dünyanın daha sakin ve huzurlu bir yer olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belgesel, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Genç: Savaşların Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Ronaldo’yu burada da kullandılar Suudi Arabistan’da ilginç ilan Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti 3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
02:00
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
01:54
Şişli’de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş 2 sakallı erkek detayı
Şişli'de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş! 2 sakallı erkek detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:38:17. #7.11#
SON DAKİKA: Murat Genç: Savaşların Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.