Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu - Son Dakika

Muş'ta günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Bölgede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Muş'ta gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Dere, gölet ve nehirlerin de buzla kaplandığı kentte, ağaçlarda kırağı tuttu, sis etkili oldu.

Meteorolojiden buzlanma uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve donun beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Bitlis'te 10, Van'da 9 ve Muş'ta sıfır derece olması bekleniyor.