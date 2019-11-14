Muş'ta ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı

MUŞ - Muş Devlet Hastanesine İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen uzman ekip, kentte ilk defa bir hastaya açık kalp ameliyatı yaptı.

Muş Devlet Hastanesi bünyesinde bir süre önce kurulan "Açık Kalp Ameliyatı Merkezi"nde ilk defa açık kalp ameliyatı yapıldı. Sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle 2 hafta önce Muş Devlet Hastanesine başvuran 56 yaşındaki 3 çocuk annesi Müzeyyen Korkmaz'ın, kalbinde kireçlenme ve büyük damar tıkanıklığı tespit edildi. Yaklaşık 4 yıldır rahatsız olan Müzeyyen Korkmaz, İstanbul'dan Muş'a gelen Prof. Dr. Serap Aykut Aka ve deneyimli ekibi sayesinde 4 saatlik başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Muş'ta önemli bir gün yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Serap Aykut Aka, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız yoğun bakımda. Bugün ameliyatın birinci günü. Hastanın tüm hayati değerleri son derece normal. Uyanık, konuşuyor, sohbet ediyor. Hatta eşinin evlenmesiyle ilgili şaka bile yaptık. Her şey güzel. Bizde mutlu olduk. Muş'ta son derece güzel hazırlanmış bir alt yapı ve ekipman var. Ameliyat açısından hiçbir sıkıntımız olmadı. Yani İstanbul'daki bir ameliyat odasında yaptığımız bir ameliyatla burada yaptığımız ameliyat arasında hiçbir fark ya da bir eksiklik yok. Bundan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Normalde hastanın ameliyat için hazırlandığı süre anestezi ile birlikte 4 saati buluyor, ama ameliyatın saati 2-2,5 saat sürüyor" dedi.

Şu an burada görev alan ve 2 yıl kendi ekiplerinden görev alan bir cerrah arkadaşının olduğunu kaydeden Aykut Aka, "Çok iyi yetişmiş, çok iyi bir cerrah. Ama bir zaman sonra oda mecburi nedenlerle buradan ayrılacak. Buraya kalıcı bir kadro gerekecek. Başhekimim bu işe çok ciddi bir destek vermişler. Kalıcı bir kadroyla bu işin devam etmesi lazım. Biz de zaten bir kere bu ameliyatı yapıp gitmek üzere gelmedik. Bakanlığımız burada kalp cerrahisinin başlayıp devam etmesi ve bu yöre halkına bu hizmetin gelmesi amacıyla bizi görevlendirdi. Bizim amacımız bu. Burada kalp cerrahisinin yapılır hale gelmesi, kalıcı bir kadro olması ve ondan sonra da bu hastaların Ankara'ya veya diğer merkezlere hem maddi hem manevi bir takım imkanlarını harcayarak gelmemelerini sağlamak. Amacımız bu" diye konuştu.