Muş'ta merkez Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı (2) - Son Dakika

DEMİRKAPI KÖYÜNDE DE KARANTİNA

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Demirkapı köyü de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Muş'ta merkez Yazla, Alagün ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin yanı sıra, Bulanık ilçesindeki Demirkapı köyünün de karantinaya alındığınu duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid 19) pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı köyü, Muş/Merkez'e bağlı Karaağaçlı Beldesi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi