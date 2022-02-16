Muş'ta Türkiye ÜNİLİG Kayak Kuzey Disiplini Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kayak Kuzey Disiplini Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muş Alparslan Üniversitesinin katkılarıyla Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 9 üniversiteden 41 sporcu katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak yarışmalarına katılan 9 ayrı üniversiteden öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Gençlerin hem okuduklarını hem de spor yaptıklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Amacımız gençliğin sporla birlikte arzu ettiğimiz niteliklere kavuşmasıdır. Çünkü spor yapan gençler hem daha ahlaklı, hem disiplinli ve düzenli olur. Bunun için Muş'ta da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kayak tesisimiz son derece kaliteli. Ama Kurtik Dağı yüksek rakımda olduğu için daha modern bir tesis yapacağız. 2023 yılında ihaleye çıkacağız. Muş'ta iki kayak tesisimiz olacak. Vatandaşımızın teveccühü de gayet iyi. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığının de özellikle destekleriyle geçen yıl 350 milyon liralık muhtelif spor dallarında yatırımlar yapıldı. Gençlerimiz birçok yarışmada madalya aldı."

Kayaklı koşuda birinci olan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mine Kılıç ise 8 yıldan beri bu sporu yaptığını belirtti.

5 yıldır uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Kılıç, "Elimden geldiğince ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Bugün de burada yapılan yarışlarda 41 sporcunun içerisinde birincilikle bitirdim. Çok mutluyum." diye konuştu.

İki gün süren klasik ve serbest stilde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Program, yamaç paraşütü gösterisinin ardından sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Avcı, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Kızılay Şube Başkanı Cengiz Koç ve kurum amirleri katıldı.