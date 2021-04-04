103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki - Son Dakika

103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki

04.04.2021 14:45

103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstererek, "Bildiri yayınlayarak seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanına sopa göstermeye kalkan 103 amiral;

103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki

MUŞ - Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstererek, "Bildiri yayınlayarak seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanına sopa göstermeye kalkan 103 amiral; 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü ve 27 Mayıs'ı anımsatan görüntülerin yeniden canlandırılmasına sebep olmuştur" dedi.

Muş Kardeşlik Platformu çatısı altında toplanan STK temsilcileri, Muş Belediye Meydanında bir araya gelerek, emekli amirallerin darbe imalı bildirisine dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi. Burada Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Teşkilat Başkanı İsmail Arslan, 15 Temmuz'dan 3 gün sonra 103 general ve amiralin gözaltına alındığı hatırlandığında, 4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiralin ortak bildiri yayınlamış olmasının ne tür anlamlar içerdiğini anlamanın zor olmadığını ifade etti. "Bizim çocuklar" denilen darbecilerin yine sahaya sürüldüğünü belirten Aslan, "ABD, AB ve AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan Mavi Vatan'da her gün yeni bir provokasyona imza atarken, Kıbrıs'ta haklarımız gasp edilir, Akdeniz'de yeraltı kaynaklarımız paylaşılırken, Libya açıklarında ticaret gemilerimize ve İsrail açıklarında uluslararası sularda Mavi Marmara'ya tam teçhizatlı askerler tarafından baskın yapılıp vatandaşlarımız katledilirken uslu uslu oturan amirallerin hangi saikle muhtıra yayınladıklarını artık tüm vatandaşlarımız bilmektedir. Ülkemizin uluslararası itibarına gölge düşürmekten başka bir işe yaramayan, ordumuza 'darbeci ordu' tanımlamasını reva gören bu muhtıraya başta TSK olmak üzere elbette tüm kamu kurumları ve kuruluşlar üzerinden 'Hayır!' denilecektir" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları olarak kendilerini en çok üzen görüntünün, darbe özlemiyle yanıp tutuşan, darbeyle ve darbecilerle platonik aşk yaşayan ve emekli amirallere destek mahiyetinde yapılan siyasi açıklamaların olduğunu vurgulayan Aslan, "Ama'sız, fakat'sız darbeye hayır demesi gereken ve esasen halkın ilgisine mazhar olamadığı için dengesini kaybetmiş kifayetsiz bazı politikacıların destek açıklamaları asla hoş görülemez" diye konuştu.

"Askeri vesayeti kırmaya başladığımız, ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlelerinin önünün darbelerle kesilmesinin geride kaldığını düşündüğümüz son 20 yılda karşı karşıya kaldığımız en büyük darbe ve hatta iç işgal girişimi olan 15 Temmuz'a karşı ortaya konulan var oluş mücadelesi, tüm darbe heveslileri için ibretle okunması ve ona göre tedbir alınması gereken bir kahramanlık destanıdır" diyen TÜGVA Teşkilat Başkanı Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muş Kardeşlik Platformu olarak, talimatlarını okyanus ötesinden alan bu aşağılık darbe girişimini lafı eğip bükmeden, şiddetle kınıyoruz. Güya zinde güçleri göreve çağıran demokrasi düşmanlarına karşı bizler de cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Allah necip milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle tüm darbeleri, darbe teşebbüslerini, darbelere ve darbecilere alkış tutan sözde demokratları bir kez daha telin ediyor, darbelerde hayatını kaybeden şehitlerimize Hak'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyoruz.

103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki
103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki

Sivil Toplum Kuruluşları, Emekli, Darbe, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 103 amiralin bildirisine Türk bayraklı tepki - Son Dakika


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