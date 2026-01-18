Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı - Son Dakika
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

18.01.2026 13:21
Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saldırıya uğradı. Bir yolcu için duran otobüse, çevredeki kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı. Otobüs şoförü ve personeli ağır sözlere maruz kaldı. Olay sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yolcular, şoför ve muavin şikayetçi oldu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi mevkiinde saldırıya uğradı. İddiaya göre lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine duran 34 AT 4949 plakalı otobüse, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı.

"AĞAÇ, DEMİR NE BULDULARSA VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

YOLCULAR, BÜYÜK KORKU YAŞADI

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise olay anlarını şöyle anlattı: "Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük." Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili olarak şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikâyetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

