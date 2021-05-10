Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor

10.05.2021 11:03

Son dakika haberi: Bitlis ve Muş'taki aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

İBRAHİM YALDIZ - Bitlis ve Muş'taki aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, yaptıkları oturma eylemleri ve "teslim ol" çağrılarıyla yıllardır hasret kaldıkları yavrularına seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bitlis merkeze bağlı Yolcular köyünde yaşayan ve Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eyleme katılan Saliha Mert, AA muhabirine, 2015 yılında 17 yaşındaki oğlunun İstanbul'da HDP ve yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlunun iyi niyetli ve temiz kalpli biri olduğunu anlatan Mert, şöyle konuştu:

"Çocuğumun şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Araştırdık, soruşturduk. Bize 'suya düştü öldü' dediler. Cenazesini istedik, 'suda gittiğini' söylediler. Oğlum yüzmeyi biliyor. Oğlumun iyi niyetinden yararlanıp öyle kandırdıklarını biliyorum. 'Öldü' dediklerinde kızlarımla çok kötü olduk. Oğlumun yaşadığını hissediyorum. Van'daki eylemelere de gidiyorum. Allah'ın izni ve kuvvetiyle güvenlik güçlerimizle onları bu durumdan kurtaracağız."

"Oğlumun arkadaşlarını gördüğümde içimden bir şeyler kopuyor"

Tüm çabalarına rağmen dağa götürülen oğlundan bir daha haber alamadığını ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Oğlumu kaçırıp dağa götürdüler. Bir kere sesi çıksaydı, arayıp anne yaşıyorum bu kadar acı çekme deseydi, kendisine ulaşırdık. Üzüntümü evdeki çocuklarıma yansıtmıyorum. Oğlumun arkadaşlarını gördüğümde içimden bir şeyler kopuyor. Çok zor günler geçirdik, çok acı çektik. Kızlarım için ayakta duruyorum. Tek dileğim oğlumun ve bütün annelerin evladının gelmesi. Benim gibi çok anne var. Kimse korkudan sesini çıkarmıyor. Seslerini çıkarırlarsa bu davayı kazanırız. Oğlum gibiler gitmez, onları kurtarırız. Tek dileğimiz ve isteğimiz başka çocuklar gitmesin, başka canlar ve anneler yanmasın. Ölüme kadar olsa bu davayı sürdüreceğiz. ya ölürüz ya da çocuklarımızı getiririz."

Oğluna devletin şefkatine teslim olması çağrısında bulunan Mert, bir gün tüm annelerin evlatlarına kavuşacağına inandığını dile getirdi.

"Allah bu devletten razı olsun, bize bu kapıyı açtı."

Muş'ta HDP il binası önünde her hafta düzenlenen oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker de 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker, yaklaşık 2 yıldır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptığını söyledi.

Muş'ta iki ay önce eylemlere başladıklarını anlatan Teker, şöyle konuştu:

"Biz eylemlerimize devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan kalkmayacağız. 8 yıl önce çocuğumu kaçırdılar. Çocuğum dağda yaralı. HDP ve PKK 'çocuğunuz bizde değil.' diyor. Çocuğum orada, elimde fotoğrafı var. Çocuklarımızı bize geri versinler. Oğlum gelin devletinize teslim olun. Korkmayın. Allah bu devletten razı olsun, bize bu kapıyı açtı."

"Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbeti, toplumsal başarıya ulaştı"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Çınar da Diyarbakır annelerinin eyleminin uluslararası medya tarafından görülmemeye ve dikkate alınmamaya çalışılsa da çok büyük mesajlar içerdiğini vurguladı.

Teslim olanların yüzde 38'inin çocuk yaştayken terör örgütü PKK'nın propagandalarına alet olduğunu ve örgüte katıldığını aktaran Çınar, "Teslim olanların büyük bir bölümünü dinlediğimizde ve raporlarına baktığımızda, bilinçsiz şekilde sürece dahil olduklarını görmekteyiz. Avrupa'dan katılanların da azımsanamayacak derecede olması, özellikle Fransa ve Almanya gibi devletlerin istihbarat anlamında Türkiye'ye yardım etmediğini göstermektedir." dedi.

Srebrenitsa Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Bosnalı kadınların, Diyarbakır annelerini ziyaret etmesinin önemli olduğunu bildiren Çınar, bunun uluslararası alanda annelerin bir araya gelerek başlattığı bir eylem olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır annelerinin, masum ve son derece insani bir şekilde, okulda ya da çalıştıkları yerde terör örgütü veya uzantıları tarafından kandırılarak kaçırılan çocuklarını istediğini vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"Hiç kimse çocuğunun bile bile ölüme gitmesine rıza gösterir mi? Bu eylem, çocukların kendilerine geri verilmesi ve kucaklaşmaya dönük son derece insani bir eylem. Şu ana kadar terör örgütüne karşı başlatılmış en etkili toplumsal eylemdir. Topluma düşen en büyük görev bu güzel ve insani davranışa destek vermesidir. Avrupa'da, Fransa ve Hollanda'da birçok ailenin çocuğu bu şekilde kaçırılmış. Terör örgütleri çocukları ve aileleri doğrudan tehdit ettiği için toplum önüne çıkıp 'çocuğum kaçırıldı, PKK terör örgütüdür' diyemiyor. Avrupa'da çocukları kaçırılan aileler de bu tür eylemleri bütünleştirebilirlerse, PKK'nın toplumsal tabanda çok büyük zarara uğrayacak ve toplumda ciddi tepki alacaktır. Diyarbakır annelerinin eylemi toplum nazarında başarıya ulaşmıştır."

Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor

Bitlis, Terör, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası         
12:23
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi         
11:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı         
11:14
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:43:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Anneler, terör örgütü PKK'nın kandırdığı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement