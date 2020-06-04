Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı - Son Dakika

Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı

konuşarak 'normalleşme' sürecinde atacakları adımlardan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dek pek çok konuyu aydınlattı.

Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı, System.String[]
konuşarak 'normalleşme' sürecinde atacakları adımlardan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dek pek çok konuyu aydınlattı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin, güreş sporunu da etkilediğini kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, pandemi ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı ülke olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN EN BAŞARILI ÜLKESİ OLDUK"

Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanımızın üstün gayreti ve çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanımızın yurtdışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyon sürecini başarı ile gerçekleştirmesi ve 82 milyon Türk milleti tek vücut olarak bir araya geldi ve şu an koronavirüsü kontrol altına almış durumdayız. Bu çok büyük bir başarı ancak şunu ifade etmeliyim ki bizleri rehavete sokmamalı. Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarı ve vizyon ile dünyanın takdirini kazandık, dünyanın en başarılı ülkesi olduk. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FİZİK KAMPINI BAŞLATIYORUZ"

Güreş camiası olarak da, önümüzdeki hafta serbest stil, grekoromen ve kadınlarda kamp başlatacaklarını söyleyen Başkan Aydın, "Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat ederek, kurallara uymalıyız. Bir süre bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, rehavete kapılmamalıyız. Biz de güreşte çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki hafta hem serbest, hem grekoromen, hem de kadınlarda fizik kampını başlatıyoruz ancak belli kriterler dahilinde olacak. Herkes tek başına odada kalacak, kendi duşunu, lavabosunu kullanacak, umumi lavabolar kullanılmayacak. Sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilecek. Şu an kamp yapacağımız yerler de dezenfekte ediliyor. İzolasyonlu bir şekilde kamplarımızı ve çalışmalarımızı, sınırlı sayıda olimpik sıkletlerde devam ettireceğiz" dedi.

"OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ İSABET OLDU"

Olimpiyat oyunlarının 2021'e ertelendiğini de hatırlatan Başkan Aydın, "Olimpiyatların ertelenmesi bizim için isabet oldu. 3 tane altın madalya beklediğimiz sporcularımız Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın sakatlığı vardı. İnşallah bu süreç içerisinde onlar da tedavilerini tamamlayacaklar. Önümüzdeki günlerde süreç normale döndüğünde turnuvalara katılacağız. Kendilerini deneyecekler ve rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlıklarımızı tamamlayıp 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele vereceğiz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bildiğiniz gibi ülkemizin 8 madalyasının 5'i güreşten geldi. Çok büyük bir başarıya imza attık, güreşte 52 yıl aradan sonra böyle bir başarı yakalamış olduk. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo'da da güreş olarak ülkemizi başarı ile temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIRKPINAR'IN TEMMUZ AYININ İKİNCİ HAFTASINDA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Koronavirüs pandemisinin yağlı güreşleri de etkilediğini kaydeden Başkan Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dair de bilgiler verdi.

Yağlı güreşlerde henüz sezonu açamadıklarını belirten Başkan Aydın, "Temmuz ayının ikinci haftasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacaktı ama bu pandemi sürecinde Kırkpınar'ın yapılması mümkün değil. Güreş Federasyonu olarak üzerimize düşen adımları, gayretleri ortaya koyuyoruz. Yarın İstanbul'da Edirne Belediye Başkanımız, Kırkpınar ağamız ve yağlı güreşleri düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile toplantı gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde Kırkpınar'ı, gelenekselleşen diğer yağlı güreşler Kurtdere'yi, Kumluca'yı, Elmalı'yı ve diğer yöre güreşlerini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

3 AYLIK ERTELEME

Bu noktada kişisel fikrini de paylaşan Başkan Aydın, "3 ay içerisinde pandemi süreci normale dönerse Kırkpınar güreşlerimizi eskiden olduğu gibi kıran kırana, davul zurna eşliğinde gerçekleştirmiş oluruz ancak tabii bu süreç inşallah düzelir. Düzelmezse, Allah korusun ikinci bir dalga olursa Kırkpınar'ın yapılması mümkün olmayacaktır. Şimdilik düşüncem, 3 aylık bir erteleme. 3 ay sonra koronavirüs sürecini de gözeterek değerlendireceğiz. Tabii Sağlık Bakanlığımızın görüşlerini dikkate alarak, zaten biz şu an karar merciisi değiliz, bu süreçteki kararı sayın bakanımız Mehmet Kasapoğlu verecektir" şeklinde konuştu.


- İznik
Koronavirüs, Kırkpınar, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı - Son Dakika Spor
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