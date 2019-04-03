Muse, Türkiye Prömiyerini Yaptı
27 dakika önce
Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun Muse, Türkiye prömiyerini yaptı.
Fadik Sevin Atasoy
'un yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun Muse
, Türkiye
prömiyerini yaptı.
Bir esin perisinin insan olup kendi hikayesini yazma çabasının anlatıldığı oyun, Tatbikat Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.
Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu
'nun üstlendiği, müziklerini Emir Işılay, koreografisini Bahar Keleş, kostüm tasarımını ise Özlem Süer
'in yaptığı Muse'a, başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy da izledi.
Fadik Sevin Atasoy'un performansı uzun süre ayakta alkışlandı.
Muse, 18 ve 19 Nisan'da da Tatbikat Sahnesi'nde olacak.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:10 Kaynak: AA
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli