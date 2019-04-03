Son Dakika Haberleri: Muse, Türkiye Prömiyerini Yaptı

Muse, Türkiye Prömiyerini Yaptı

27 dakika önce

Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun Muse, Türkiye prömiyerini yaptı.

Muse, Türkiye Prömiyerini Yaptı, System.String[]
Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun Muse, Türkiye prömiyerini yaptı.

Bir esin perisinin insan olup kendi hikayesini yazma çabasının anlatıldığı oyun, Tatbikat Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği, müziklerini Emir Işılay, koreografisini Bahar Keleş, kostüm tasarımını ise Özlem Süer'in yaptığı Muse'a, başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.

Fadik Sevin Atasoy'un performansı uzun süre ayakta alkışlandı.

Muse, 18 ve 19 Nisan'da da Tatbikat Sahnesi'nde olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:10 Kaynak: AA

Fadik Sevin Atasoy, Türkiye, Muse, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:37:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muse, Türkiye Prömiyerini Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]