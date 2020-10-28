MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Bodrum'da dernek şubesi açılışında konuştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinde üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme rakamları beklediklerini belirtti.

MÜSİAD Bodrum Şubesinin açılış töreni için ilçeye gelen Kaan, ilk olarak Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Konacık Mahallesi'ndeki dernek şubesinin açılışı, dua edilerek yapıldı.

Kaan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üyelerinin sorunlarıyla ilgili kriz merkezi kurarak süreci yönettiklerini söyledi.

Salgının küresel kriz ortaya çıkardığına işaret eden Kaan, "Bu krizin içinde en fazla etkilenen ülkeler kimlerdir diye baktığımızda, ABD şu anda yüzde 32 civarında küçülme içinde. İspanya, İtalya yaklaşık yüzde 20'ler seviyesinde. Türkiye'de yüzde 9,9'luk bir küçülmeyi, o da ikinci çeyrekte yaşadık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi büyüme rakamları bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla da artı olarak 0,3-0,5 seviyelerinde Türkiye'nin herhangi bir daralma olmadan büyüyerek bu süreci atlatacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

MÜSİAD olarak üretim, yatırım ve ticaretin senkronize çalışmasına yönelik gayret gösterdiklerini belirten Kaan, Türkiye'yi bu süreçten hızlı bir şekilde çıkarmayı amaçladıklarını aktardı.

Kaan, sıkıntılar olduğunu ama dünya genelindeki tüm ülkeler bu işin içine katıldığında Türkiye için "iyi yolda gidiyor" denilebileceğini anlattı.

"Daha fazla üreteceğiz"

Döviz kurlarındaki yükselişe de değinen Kaan, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken tek bir şey var. Daha fazla üreteceğiz. Ara malı ithalatını düşüreceğiz. İhracatımızı, ithalatı karşılama oranını yüzde 110'lara çıkardığımız sürece dövizin ateşini de söndürmüş olacağız. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Onun için daha fazla üreteceğiz, daha fazla gayret edeceğiz. Biz Kovid-19 döneminde sahadayız. Tedbirlerimizi alıyoruz. Üretimi sürdürülebilir bir şekilde yapmak durumundayız."

Fransa'da İslam'a, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan gayri ahlaki saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getiren Kaan, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar koruyacağına inandıklarını vurguladı.