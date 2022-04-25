MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu

25.04.2022 23:53

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, 2022 yılında toplam 25 bin kişiye ek istihdam sağlayacak 25 milyar liralık yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, 2022 yılında toplam 25 bin kişiye ek istihdam sağlayacak 25 milyar liralık yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Somalı, MÜSİAD Çorum Şubesince Velipaşa Hanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuştuğunda, MÜSAD'ın eylülde göreve gelen yeni yönetimi olarak hızla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak, refah seviyesini artıracak adımlar atmayı planladıklarını belirten Somalı, "Bu adımların başında Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİAD, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden çok daha fazla güveniyor ve önem veriyor. Aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 20'yi aşan ilde ve 40 farklı lokasyonda gerçekleştirilen yatırımlarla ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar lira, Adana'da yaklaşık 4 milyar lira, İzmir'de 1,6 milyar lira ve Sakarya'da 660 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyar liraya yaklaşan bir yatırım hedefimiz vardı. Bunu da inşallah 2022 yılı içinde tamamlayacağız. Tüm bu yatırım sürecinde de 25 bine yakın ek istihdam sağlamayı Allah nasip ederse hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde sanayici, yatırımcı ve girişimlerin önünü açmaya yönelik atılımlar yapacaklarını vurgulayan Somalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD Expo 2022 Fuarı da bu anlayışla tekrardan kurgulanıyor. Kıtaları bir araya getirecek yeni bir ticaret ağı inşa ediliyor. Türk-Arap İş Zirvesi Allah nasip ederse 10-12 Haziran'da bu defa İstanbul dışına taşınarak, Gaziantep'te icra edilecek. Bununla birlikte 2-5 Kasım'da İstanbul'da MÜSİAD Expo 2022 organizasyonları da bu misyon çerçevesinde Türkiye'ye katma değer sağlayacak, yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınmasını da hızlandıracaktır."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun da konuşmalarında katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika


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