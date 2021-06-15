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Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi? - Son Dakika

Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi?

15.06.2021 09:15
Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi?, System.String[]

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorununun balık tezgahlarına etki edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, avlanma sezonu başlayana kadar sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ederek, "Devletimiz derinlemesine önlem aldı, balıklar bu sorunu hissedip açıklara gitti" dedi.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorununun balık tezgahlarına etki edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, avlanma sezonu başlayana kadar sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ederek, "Devletimiz derinlemesine önlem aldı, balıklar bu sorunu hissedip açıklara gitti" dedi.

Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktada etkisini gösteren müsilaj birçok vatandaşı balık yiyip yememe konusunda tedirgin etmişti.

Akıllara gelen soru işaretleriyle ilgili Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı değerlendirmede bulundu. Balcı, belediyelere ve vatandaşlara ayrı ayrı görevler düştüğünü de belirterek, müsilajın avlanma sezonu açılana kadar son bulmasını beklediklerini ve bu durumun açıklardaki balıkları etkilemeyeceğini söyledi.

Yarım asırdır balıkçılık yaptığını ifade eden Balıkçı Kenan denizlerin önemine bir kez daha vurgu yaparak, "Denizlerimize evimiz gibi önem göstermemiz lazım. Denizlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Doğa koşulu ve hava şartları nedeniyle müsilaj oluyor. Bunun ana ham maddesi denizanasıdır. Denizanası kıyıya vura vura parçalanıyor. Bir de arıtma tesisleri önemli. Çünkü biz yağ tabakalarını göremeyiz büyük malzemelerin büyük atıklarını görürüz ama yağ tabakasını göremeyiz. Bunun için belediyelerimize çok önemli görev düşüyor. Çünkü her geçen gün kıyı şeritlerinde Marmara'da her adımı dolup taşıyor. Önceden 100 kişi varsa şimdiden milyonlarca insan var. O yüzden belediyelerin arıtma tesislerine çok dikkat etmesi lazım. Yağ atıkları oluşmaması lazım. Yağ tabakası deniz üstünde kalıyor. Denizanaları da parçalandığı zaman bu yağ tabakası nedeniyle denizin altına inemiyor" dedi.

"DENİZLERİMİZİ YABANCI MADDE İLE BULUŞTURMAMAMIZ LAZIM"

Geçmiş dönemlerde de denizlerde müsilaj sorunu olduğunu ancak bu dönem yoğun olduğunu ifade eden Balcı, "Zaman zaman görülüyor ama büyüğü ilk defa görülüyor. Bu artık felaket demektir. Denizdir, balıktır olabilir ama bunun çareleri var. Çarelerini yerine getirmek gerekir. Denizlerimizi yabancı madde ile buluşturmamamız lazım atıklarla buluşturmamamız lazım. Ben genellikle ev hanımlarına ve küçük çocuklarımıza sesleniyorum. Evimizde patates kızarttık onu lavaboya dökmek yerine toprağa gömelim. Çünkü bu atıklar denizlerde yok olmuyor. Bu denize zarar verir" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ DERİNLEMESİNE ÖNLEM ALDI"

Müsilajların daha çok kıyı şeritlerinde ve akıntının olmadığı yerlerde biriktiğini ve balıkların o bölgelerde bulunmadığını söyleyen Balcı, "Açıklarda yoktur bu müsilajlar. Bilmeyenler yorum yapıyorlar balığa zarar olur diye ancak olamaz. Çünkü denizanası ve balık bir arada yaşıyor. Bunun ana ham maddesi de denizanasıdır. Bir yağ tabakası var su da diyelim bunu da en çok balıklar hisseder ve açık sulara gider. Etkisi kalmaz sezon açılışına kadar çünkü devletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim derinlemesine bir önlem aldılar. Ayrıca lodos rüzgar ve fırtına geldikçe bu müsilaj bitecektir" şeklinde konuştu.

"DENİZE SAYGIYLA YAKLAŞALIM"

Daha önceden tatlı su balıklarına denize bırakarak denizlerdeki temizlik sorununa dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Balcı, "Halkımız önlemini alsın belediyelerimiz önlemini alsın diye 15 sene önce duyuru yapmıştım. Bu yüzden böyle bir şey yapmıştım. İnsanoğluna iyilik yaptım. Bilmeyenler o dönemde yanlış değerlendirdi. Bilmeyenler kötü söz söylediler. Söylesinler önemli değil benim tek hedefim var deniz balık ve sağlık. Balık çocukların kemiklerini geliştiriyor yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Herkes para arıyor ancak denize elinizi atıp tutunca ağ atıp tutunca denize sana veriyor. Denize saygıyla yaklaşalım" dedi.

(Şaban Tektaş - Murat Delice/İHA)

Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi?
Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi?

Kenan Balcı, Müsilaj, Marmara, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müsilaj balık tezgahlarını etkileyecek mi? - Son Dakika


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