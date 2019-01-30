Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli adayı
1 saat önce
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:01
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