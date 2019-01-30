Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli adayı

Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli adayı

1 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli adayı, System.String[]
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:01 

Cumhuriyet Halk Partisi, Aksakal, Şişli, Mustafa Sarıgül, Ekonomi
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