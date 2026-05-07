Mustafa Topaloğlu\'nun eşi yayına girip bombayı patlattı: Ona kalsa...

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Nur Ertürk ile Hayatın İçinden programının konuğu olan Mustafa Topaloğlu, hem sıra dışı düşünceleri hem de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Programa eşi Derya Topaloğlu ile birlikte katılan sanatçı, yıllardır süren evlilikleri, hayata bakış açıları ve birbirlerine duydukları bağlılık üzerine konuşurken eğlenceli diyaloglar yaşandı.

“MUSTAFA’YA KALSA BENİ O DOĞURMUŞ” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Mustafa Topaloğlu’nun eşine dair yaptığı esprili açıklamalar oldu. Derya Topaloğlu’nun “Mustafa’ya kalsa beni o doğurmuş” sözleri stüdyoda kahkahalara neden olurken, sanatçının verdiği cevaplar da izleyenleri şaşırttı.

Mustafa Topaloğlu, “Doğurdum o yıllarda. Siz hep bayanlar mı doğurur zannediyorsunuz?” ifadeleriyle kendine has mizah anlayışını ortaya koyarken, eşi Derya Topaloğlu ise yıllardır süren ilişkilerini “Hâlâ her gün Mustafa’dan yeni bir şey öğreniyorum” sözleriyle anlattı. Çiftin karşılıklı sohbeti programın en samimi anları arasında yer aldı.

“İNSANLARIN DÜŞÜNCE SINIRLARINI GENİŞLETMEK İSTEDİM”

Program boyunca yalnızca özel hayatını değil, yıllardır tartışılan açıklamalarını da değerlendiren Mustafa Topaloğlu, insanların kendisini yanlış anladığını söyledi. Sanatçının amacı hiçbir zaman insanları rahatsız etmek olmadığını belirten Topaloğlu, farklı düşünmeye teşvik etmeye çalıştığını ifade etti.

Topaloğlu, insanların öğrenmeye açık olması gerektiğini vurgulayarak, “Öğrenmek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır” dedi. Ego, kıskançlık ve kötü düşüncelerden uzak durulması gerektiğini söyleyen sanatçı, iyi niyetin insan hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu anlattı. Programda yaptığı felsefi yorumlar ve sıra dışı benzetmeler, izleyenlerin dikkatini çekti.

EŞİYLE OLAN SAMİMİ DİYALOGLARI İLGİ GÖRDÜ

Program boyunca Mustafa Topaloğlu ile eşi Derya Topaloğlu arasındaki samimi diyaloglar sık sık gündem oldu. Derya Topaloğlu, eşinin yıllardır enerjisini korumasının sırrını “Ruhunu güzel besliyor” sözleriyle açıklarken, çiftin birbirlerine hitap şekilleri de izleyicilerin ilgisini çekti.

Mustafa Topaloğlu’nun eşini telefonuna “Bozkır”, eşinin ise onu “Uzaylı” diye kaydettiğini söylemesi stüdyoda gülümseten anlar yaşattı. Programın sonunda Nur Ertürk, çifte teşekkür ederek “Hep hayatımızda olun” ifadelerini kullanırken, keyifli sohbet izleyicilerden büyük ilgi gördü.