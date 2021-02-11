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- Mustafa Yılmaz: "İnşallah kupayı alırız"

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz:

"Antalya ve Alanya kardeş takım"

"İnşallah Antalya'dan şampiyon çıkar"

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında DG Sivaspor'u 1-0 yenip, kupada yarı finale yükselen Antalyaspor'da, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, "İnşallah bu sene Antalya'dan Antalyaspor'umuz şampiyon olur ve kupayı alır" dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Sivasspor'u 1-0 yendiği müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelere açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Dün Antalya takımlarımızdan Alanyaspor, Galatasaray'ı geçerek bir üst tura çıktı. Biz de bugün Sivas'ta Sivasspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldik. Önümüzdeki maçımız yine iki Antalya takımı arasında olacak. Hak eden inşallah Antalya'dan şampiyon olur. Ben Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonraki lig maçlarında başarılar diliyorum. Gerek Antalyaspor, gerekse Alanyaspor Süper Lig'de kardeş takımlardan bir tanesi. Geçen sene de yine Sivasspor'u Antalya'da oynadığımız maçta geçerek bir üst tura yükselmiştik. Alanyaspor'da Galatasaray'ı geçerek yükselmişti ama biz bir sonraki yarı finalde kaybetmiştik. İnşallah bu sene Antalya'dan Antalyaspor'umuz şampiyon olur ve kupayı alır" diye konuştu.