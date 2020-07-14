Mustafakemalpaşa Belediyesi Ayasofya Cami için lokma dağıttı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıttı.



Fethin sembolü Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından Mustafakemalpaşa ilçesi Adnan Menderes Meydanı'nda şükür duaları edilerek lokma döktürüldü. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Teşkilatı, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar Katıldı.



"Cumhurbaşkanımız tarih yazdı"



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. 86 yıldan beri beklenen hasret sona erdi. Bu günleri görmek bize nasip oldu. Ayasofya'nın sonsuza kadar cami olarak kalmasını diliyoruz. Kimsenin cesaret edemediğini Cumhurbaşkanımız yaparak tarih yazmıştır. Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Bu sebeple verdiği adil karar ile Danıştay'a ve bu kararın ardından gereğini bekletmeden yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve desteklerini eksik etmeyen Cumhur İttifakı'na şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA