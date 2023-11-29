Aylık kazancı ne kadar? Gözaltına alınıp serbest bırakılan "Laz Kızı" ilk kez konuştu

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlardaki müstehcen hareketleriyle büyük paralar kazandığı konuşulan "Laz Kızı" kullanıcı isimli 35 yaşındaki G.D. gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Gazetecilere yaptığı açıklamayla yaptığı rezaleti savunan genç kadın, "O gün yaptığım yayından 7 bin 500 lira kazandım, 5-6 aydır açtığım yayınlarla aylık 20 bin lira kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Müstehcen videolar çekerek TikTok hesabında paylaşan "Laz Kızı" kullanıcı adlı 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

"KOCAM GELİR ELDE ETTİĞİM İÇİN ÇOK TEPKİ GÖSTERMEDİ"

Show Haber ekibine konuşan kadın, "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. O gün yaptığım yayınla 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ay önce başladığım yayınlar sayesinde ayda 20 bin lira kazanıyorum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu." dedi.

"EVİMİN KİRASINI KARŞILAYAMAYINCA, MECBUR KALDIM"

Yaptığı rezaleti de savunan G.D., "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.