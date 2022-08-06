Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı - Son Dakika
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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

06.08.2022 19:19
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Ukrayna'dan gelerek İstanbul Boğazı girişine demirleyen mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemide incelemelerde bulunmak üzere botla Rumelifeneri'nden ayrıldı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Ukrayna'dan gelerek İstanbul Boğazı girişine demirleyen mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemide incelemelerde bulunmak üzere botla Rumelifeneri'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere yola çıkan 33 bin ton mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı girişinde kendisine tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye doğru hareket etti.

Heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

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Ukrayna, gemileri tek tek çıkarınca Putin, Erdoğan'dan rica etti: Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz? Ukrayna, gemileri tek tek çıkarınca Putin, Erdoğan'dan rica etti: Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz? Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı
Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Star, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, 'Navi-Star' gemisinde denetim için yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı - Son Dakika
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