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Mutanoğlu Akçakale'de canlı yayınlara konuk oldu

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden yayın yapan televizyon kanallarının canlı yayın konuğu oldu.

Mutanoğlu Akçakale'de canlı yayınlara konuk oldu, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden yayın yapan televizyon kanallarının canlı yayın konuğu oldu.

Mutanoğlu, AA Yurt Haberler Editör Yardımcısı Levent Harman'ın koordinasyonunda Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı ekipleriyle bir araya geldi.

Harman ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den sahada yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alan Metin Mutanoğlu, harekat kapsamında özveriyle görev yapan ekiplere moral vermek ve destek olmak için bölgeye geldiğini söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, TRT Haber, N TV ve Tvnet televizyonlarına canlı yayın konuğu olarak, AA'nın harekata ilişkin hem Genel Müdürlükteki hem de sahadaki çalışmalarını anlattı.

Terör örgütü YPG/ PKK yandaşlarının harekata ilişkin sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü kara propaganda çalışmalarına karşılık AA'da özel bir ekibin kurulduğunu aktaran Mutanoğlu, gerçekleri ise görsel destekli olarak tüm dünyaya duyurduklarına dikkati çekti.

Metin Mutanoğlu, bu şekilde, terör örgütünün kara propaganda yapmasının da hızlı ve etkin bir halde önüne geçilmesinin sağlandığını ifade etti.

Mutanoğlu, bölgede temaslarda bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile de bir araya gelerek, AA ve TRT'nin harekata ilişkin yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, Akçakale, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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