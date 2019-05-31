"Mutlu şehir" Sinop'ta turizmciler bayram tatilinden umutlu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı il olan Sinop'ta turizmciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini heyecanla bekliyor.

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı il olan Sinop'ta turizmciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini heyecanla bekliyor.

Anadolu'nun kuzeydeki uç noktası, uzun kumsalları, Hamsilos Tabiat Parkı, Tatlıca Şelaleleri gibi doğal güzellikleri ve tarihi cezaevi ile öne çıkan Sinop'un bayram tatili süresince çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un son yıllarda insanların görmek, gezmek istedikleri yerlerin başında geldiğini söyledi.

Özellikle 2014 yılından itibaren kente gelen ziyaretçi sayısında giderek artış yaşandığına dikkati çeken Çobanoğlu, 2018 yılında bir milyonu aşkın insanın Sinop'u ziyaret ettiğini belirtti.

Çobanoğlu, yaz sezonuna denk gelen bayram tatillerinin turizmciler açısından şans olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Sinop, her bayramda insanların uğrak noktası olmuştur. Var olan bu ilgi devam ediyor ancak bu sene şöyle bir durum var. Geçen yaza denk gelen bayram talilinde yaşanan izdihamın olacağını düşünmüyorum. İnsanlar daha rahat edecekler. Yoğun olacak, kalabalık olacak ama örneğin insanların ekmek bulamadığı gibi bir tabloyla karşılaşmayacağız çünkü okullar henüz kapanmadı, havalar tam ısınmadı. O yüzden deniz turizminden daha çok gezi organizasyonları olacaktır."

"Rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor"

Çobanoğlu, kentteki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e henüz ulaşmadığını ancak taleplerin devam ettiğini söyledi.

"Konaklama tesislerimizin yatak sayılarına göre doluluk oranları değişkenlik gösteriyor." diyen Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Ama her bayram tatilinde olduğu gibi Sinop'a yine yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Bizi memnun edecek kadar bir talep var. Tabii yazın başlangıcına bayram tatili eklenmesi bizim adımıza bir avantaj olacak.

Eksiklerimizi görme noktasında oluşacak kalabalık bizlere yol gösterecek."

Yaz sezonunun iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Çobanoğlu, "Yaşanan bazı olumsuzluklardan ötürü güney bölgelerine yerli turist akışı olmuştu. Şimdi aldığımız son bilgilere göre güney bölgesine yabancı turistlerin bir ilgi ve alakası var. Bu sebepten ötürü iç turizmde insanların daha çok Karadeniz'i tercih edeceklerini öngörüyoruz. Yani genel anlamda güzel bir yaz sezonu geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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