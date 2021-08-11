ESKİŞEHİR - Müzik öğretmenleri Yunus Emre için çalıp söyledi - Son Dakika

Eskişehir'de görevli 20 müzik öğretmeni, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında başlattıkları proje için kamera karşısına geçerek ilahi seslendirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı", Cumhurbaşkanlığı da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etti. Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinin idareci ve öğretmenleri de bunun üzerine "Bizim Yunus" adlı projeyi hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle kentteki farklı okullarda görev yapan 20 müzik öğretmeni bir araya gelerek, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini yorumladı. Yaklaşık 2 ay süren stüdyo çalışmasının ardından Yunus Emre'nin doğduğu Yunus Emre Mahallesi'nde, ilahi için yine öğretmenler tarafından klip çekildi.

Gönüllülerin 4 ayda tamamladığı klip, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesapları ve video paylaşım siteleri üzerinden izlenime sunuldu.

Projenin koordinatörü ve Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Hasan Boyraz, AA muhabirine, Yunus Emre ve Türkçe Yılı için müzik öğretmenleri ve Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğreticilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Lisenin müdürü Ersin Kökten'in destekleriyle yürüttükleri proje çerçevesinde, klibin çekimlerinin 17 gün sürdüğünü dile getiren Boyraz, şu bilgileri paylaştı:

"Yunus Emre'nin türbesi ve yaşadığı bölgelerdeki görüntülerden oluşan bir klip hazırladık. Çevreden çok güzel tepkiler alıyoruz. Klipte çok güzel mesajlar var. Her izlediğimizde duygulanıyoruz. Biz gönülden bir iş yapacağız, ister beğenilsin ister beğenilmesin, diye yola çıktık. Yunus Emre'ye olan gönül bağımızdan dolayı böyle bir proje hazırladık."

"Bu projeyi mutlaka devam ettirmek istiyoruz"

Ersin Kökten de uzun bir değerlendirme sürecinin ardından projeyi oluşturduklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Kökten, "13 ilahiden oluşan bir çalışmayla yola çıkmıştık ancak Kovid-19 salgını ve birtakım maddi zorluklar bizi olumsuz etkiledi. Bu projeyi mutlaka devam ettirmek istiyoruz. Destek bulduğumuz sürece devam edeceğiz." dedi.

Klipte ilahiyi seslendiren öğretmenlerden Duygu Maden ise çocukluğunun, Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğu Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğini belirtti.

Yunus Emre için güzel bir proje yapılacağını duyduğunda çok heyecanlandığını ifade eden Maden, "Ben de bu projede yer almak istedim ve yer buldum. Yunus Emre'nin felsefesiyle, yaşadıklarıyla, söylemleriyle büyüdüm. İlahinin çekimlerinin de Yunus Emre'nin yanı başında olması beni çok duygulandırdı. Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılında böyle bir projede yer almaktan mutluyum. İzleyenlere ve dinleyenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.