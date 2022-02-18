Üye Girişi
Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

18.02.2022 17:50
Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

Öntaş, Güngör ile ilk olarak AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ı, TBMM'deki odasında ziyaret ederek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çam, Öntaş ve Güngör, daha sonra Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Öntaş ve Güngör, yapılacak yatırımlar hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgilendirmede bulundu.

YORUMLAR
500
2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! 2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

İsmail Öntaş, Hisarcık, AK Parti, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement