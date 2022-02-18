Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

Öntaş, Güngör ile ilk olarak AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ı, TBMM'deki odasında ziyaret ederek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çam, Öntaş ve Güngör, daha sonra Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Öntaş ve Güngör, yapılacak yatırımlar hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgilendirmede bulundu.