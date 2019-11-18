Nallıhan'da endemik bitki türü

Türkiye'de sadece Nallıhan'da yetiştiği bilinen endemik bitki türü olan ve halk arasında "koca soda" diye bilinen "Salsola Granis" için ilçede çalıştay düzenlendi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezindeki çalıştaya Doğa Koruma ve Mili Parklar 9. Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Cangır, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Vural, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Fatih Lord, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneğinden Yıldız Tırıl ve Hüseyin Tırıl ile vatandaşlar katıldı.

Çalıştayda, nesli tehlike altında bulunan ve sadece Nallıhan ilçesi ve civarında yetişen koca soda otunun geliştirilmesine yönelik eylem planları anlatıldı.