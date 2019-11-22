Son Dakika Haberleri: Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında
Son Dakika Spor Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında - Son Dakika Spor

Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 3 maçı kazanarak zirve yarışı veren OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçını Pazar günü Adıyaman deplasmanında oynayacak.

Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 3 maçı kazanarak zirve yarışı veren OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçını Pazar günü Adıyaman deplasmanında oynayacak.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçı için Adayıman'a gidecek. Parkeye çıktığı ilk 3 maçı kazanarak grupta 8 puan ile üçüncü sıraya yerleşen Mavi-Beyazlı ekibin rakibi Adıyaman Sporder takımı olacak. Kendi sahasında 2, deplasmanda ise 1 galibiyet alan takım Antrenör Harun Şahin nezaretinde bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürürken takımda eksik oyuncu bulunmuyor.


Pazar günü Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak olan Adıyaman Sporder- OSB Teknik Koleji Gençlikspor karşılaşması saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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