Narenciye ihracatında "aslan payı" Rusya'nın - Son Dakika

Narenciye ihracatında "aslan payı" Rusya'nın

23.10.2020 11:07
Narenciye ihracatında

Türkiye'den yılın üç çeyreğinde gerçekleştirilen 374 milyon dolarlık narenciye ihracatında Rusya, yüzde 33'lük payla ilk sırayı aldı.

Türkiye'den yılın üç çeyreğinde gerçekleştirilen 374 milyon dolarlık narenciye ihracatında Rusya, yüzde 33'lük payla ilk sırayı aldı.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde ihraç edilen yaklaşık 643 bin ton narenciyeden 277 milyon dolar gelir elde edildi. Bu yıl aynı dönemde 728 bin ton civarında 374 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Yılın üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 13'lük, değerde de yaklaşık yüzde 35'lik artış kaydedildi.

Türkiye'den yılın 9 ayında en fazla narenciye ihracatı, sektörün ana pazarı konumundaki Rusya'ya yapıldı. Rusya, Türkiye'nin ihraç ettiği narenciyenin miktara göre yüzde 28'ini, değere göre de yüzde 33'ünü satın aldı.

Rusya'ya geçen yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat ise bu senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 35, değerde yüzde 44 arttı.

Rusya'ya 207 bin ton narenciye ihraç edildi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen narenciye ihracatında artış yaşandığını söyledi.

Ocak-eylül döneminde 728 bin ton narenciye ihracatı karşılığında ülkeye 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını kaydeden Kaçmaz, "Bu dönemde en çok ihracat Rusya'ya yapıldı. Önceki yılın aynı döneme göre miktarda yüzde 35, değerde ise yüzde 44'lük artış görüldü." dedi.

Kaçmaz, Rus tüketicilerin Türk ürünlerini sevdiğini, bu ülkenin kendileri açısından önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Rusya, narenciye ihracatı yapılan ülkeler arasında miktarda yüzde 28, değerde ise yüzde 33'lük payla ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 207 bin ton narenciye gönderilirken karşılığında 124 milyon döviz girdisi sağlandı. Rusya'nın narenciye ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer almasının birçok sebebi var. Her şeyden önce coğrafi olarak yakınlığımız ve iki ülke arasında çok iyi bir lojistik altyapının olması büyük önem taşıyor. Diğer taraftan, narenciye ürünlerimizin farklı bir lezzet ve tada sahip olması Rus tüketicilerin ürünlerimizi tercih etmesini sağlıyor."

"Rusya narenciye ihracatında dünya pazarındaki vazgeçilmezimiz"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de Rusya'ya ihracat artışının üreticileri sevindiren bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Şahin, ihracattaki artışın üretime de doğru orantıda yansıdığını belirterek "Rusya narenciye ihracatında dünya pazarındaki vazgeçilmezimiz. İkili ilişkilerimizin iyi olması ticaretimize de olumlu yansıyor. Rusya üreticiler için de çok önemli bir avantaj. Özellikle limon ihracatındaki artış, verimli topraklardaki üretimi de arttırıyor. Üreticiler de üretimini ihracata yönelik yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'yı, Irak ve Ukrayna izledi

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülke2019 miktar (KG) 2019 değer (dolar)2020 miktar (KG)2020 değer (dolar)2020 miktardaki payı (yüzde)2020 değerdeki payı (yüzde)
Rusya Federasyonu 153.504.63785.719.062207.192.803123.829.2192833
Irak176.546.49440.735.767147.559.59241.651.7792011
Ukrayna57.224.61824.486.91471.961.84635.095.324109
Romanya 32.164.66318.970.83134.754.19023.691.10956
Polonya 11.207.7206.934.87128.484.61020.213.59345

Narenciye, İhracat, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Narenciye ihracatında 'aslan payı' Rusya'nın - Son Dakika Ekonomi

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