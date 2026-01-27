NATO'dan Ukrayna'ya Silah Yardımına Dikkat - Son Dakika
NATO'dan Ukrayna'ya Silah Yardımına Dikkat

27.01.2026 10:49
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah sağlama kapasitesinin yetersiz olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma sanayisini geliştirme çabalarını takdir ettiğini ancak şu aşamada Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayabilecek durumda olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi (AFET) ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi (SEDE) ortak toplantısında konuştu. Avrupa Birliği'nin Ukrayna için hazırladığı 90 milyar avroluk kredi paketinin hayati önem taşıdığını belirten Rutte, bu fonların kullanımında 'Sadece Avrupa'dan satın alınsın' gibi kısıtlayıcı şartların getirilmemesi konusunda uyardı.

Avrupa savunma sanayisinin inşa sürecinde olduğunu ancak gerçekçi olunması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Avrupa şu anda savunma sanayisini inşa ediyor ve bu hayati önem taşıyor ancak şu an için Avrupa, Ukrayna'nın bugün kendini savunması ve yarın caydırıcılık sağlaması için ihtiyaç duyduğu miktarın yanına bile yaklaşamıyor. Avrupa, şu aşamada Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

AB fonlarının kullanımında esneklik sağlanması çağrısında bulunan Rutte, önceliğin silahın menşei değil, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları olması gerektiğini vurguladı. Rutte, "Eğer Avrupa'dan satın alabiliyorlarsa harika, bu birinci öncelik olsun. Ancak hepimiz biliyoruz ki, ABD'den gelen silah akışı olmadan Ukrayna'yı savaşta tutamayız. Bu kelimenin tam anlamıyla mümkün değil. ABD şu anda Kiev, Harkiv ve diğer şehirlere atılan füzeleri düşürmek için hayati önem taşıyan önleyici füzeleri sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

