Son Dakika Haberleri: Naz İrem Türkmen, Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda Birinci Oldu

Naz İrem Türkmen, Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda Birinci Oldu

42 dakika önce

"Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesinin genç yeteneklerinden Naz İrem Türkmen, dünyaca tanınmış 12. Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda birinci oldu.

Naz İrem Türkmen, Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda Birinci Oldu, System.String[]

Ödül, Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda, Türkiye'den 11-13 yaş grubunda bir müzisyenin aldığı ilk birincilik ödülü olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın önde gelen müzik yarışmalarından, Brüksel'de gerçekleşen Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'na katılan 12 yaşındaki Naz İrem Türkmen, sergilediği performans ile 11-13 yaş kategorisinde birinci oldu.

2010'da Güher ve Süher Pekinel'in hayata geçirdiği, 2013'ten bu yana Tüpraş'ın katkılarıyla devam eden, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesindeki genç yeteneklerden biri olan Türkmen, Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda bu yaş grubunda birinci olan ilk Türk müzisyen oldu.

Naz İrem Türkmen 14 Temmuz 2006'da İstanbul da doğdu. Keman eğitimine Istanbul Devlet Konservatuarında başladı. Seda Subaşı, Dania Kainova ve Kirill Troussev ile çalışmalar yaptı. Halen Prof. Sonja Korkeala ile Münih'te çalışmalarına devam etmektedir.

Naz İrem Türkmen'in kazandığı yarışmalar:

Sırbistan Müzik Pedagogları tarafından düzenlenen "Uluslararası Internet Music Yarışması 1.lik ödülü" (2016 – Sırbistan)

Salzburg "Grand Prize Virtuose Yarışması 1.lik ödülü" (2016 – Avusturya)

Albena'da V. Uluslararası "Heirs of Orpheues" Müzik yarışmasında 1.lik ödülü" (2017 – Bulgaristan)

"VIII. Uluslararası Musician Fireworks in Baden-Württemberg yarışmasında Absolute 1.lik ödülü" (2018 – Almanya)

Odessa International Violin Competition – 17 yaş altı Junior Category Grand Prize ve Special Prize for Exceptional Artists Personality (2018 – Ukrayna)

2nd Ilona Feher International Violin Competiton –Prix d'excellence (2018- Macaristan)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: Bültenler

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