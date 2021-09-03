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Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor - Son Dakika

Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor

03.09.2021 14:06
Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aslı ve Mustafa Takmaklı isimli hayırsever aile, ilçeye kazandırdıkları anaokulunun ardından şimdi de afetlerde kullanılmak üzere Kızılay'a tam donanımlı 'Mobil ikram aracı' bağışladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aslı ve Mustafa Takmaklı isimli hayırsever aile, ilçeye kazandırdıkları anaokulunun ardından şimdi de afetlerde kullanılmak üzere Kızılay'a tam donanımlı 'Mobil ikram aracı' bağışladı. Bağışlanan milyonluk araç dualarla Nazilli Kaymakamlığına teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl Aydın'ın ilk Kızılay Anaokulu'nu kazandıran Aslı-Mustafa Takmaklı çifti, bu kez de afetlerde kullanılmak üzere sıcak çorba başta olmak sıcak yemek pişirme ve soğuk içecek ikram düzeneği bulunan tan donanımlı Mobil İkram Aracı hediye etti. Aslı-Mustafa Takmaklı çiftinin ismini taşıyan mobil ikram aracı törenle Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a teslim edildi. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Nazilli Kızılay temsilcileri ve Mustafa Takmaklı ile aile yakınları katıldı.

Mobil İkram Aracının anahtarını Kaymakam Sedat Arısoy'a teslim eden hayırsever iş insanı Mustafa Takmaklı, yaptığı konuşmada Kızılay'ın projeleri arasında yer alan bu tür mobil araçlarla ilgili çalışmayı duyduğu için destek olmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Öncelikli olarak Allah bu tür araçlara muhtaç da etmesin eksik de etmesin diyorum. Öncelikle afet gibi acil durumlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay'ının il ve ilçelere mobil ikram aracı kazandırma projesini duyduktan sonra destek olmaya karar verdik. Bu araçlar, Türk Kızılay'ı tarafından herhangi bir afet ya da toplumsal bir olay olduğunda vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için planlanan araçlardır. Nazilli'mizin de böyle bir mobil ikram aracı olsun istedik. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Takmaklı ailesine teşekkür ederek plaketini takdim eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim milletimizin en temel özelliklerindendir. Öncelikle Kızılay ve Takmaklı ailesine çok teşekkür ediyorum. Nazilli olarak zor zamanlarda dayanışmayı, birlik ve beraberliği becerebilmiş bir toplumuz. Bunu pandemide de sonrasında da gösterdik. Yüce rabbim bizlere bir daha doğal afetler göstermesin. Bu anlamda Takmaklı ailesinin Nazilli adına yaptığı hayırsever destekleri bizleri çok mutlu etti. Kızılay Anaokulundan sonra bu mobil aracı hediye etti. Şimdi de 32 derslikli Kızılay İlkokulu için destek veriyor. Kendisine ve eşine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilçe müftüsü dua ederek mobil aracın ilçeye hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Son olarak mobil araç tanıtılarak ilk ikramlar konuklara sunuldu. - AYDIN

Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor
Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor
Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor
Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor

Hisarcık, Nazilli, Kızılay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de Kızılay'a destek sürüyor - Son Dakika


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