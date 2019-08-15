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Nazilli'den forvet atağı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, geçen sezon Cizrespor'da forma giyen forvet Mehmet Albayrak'ı gündemine aldı.

Nazilli'den forvet atağı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, geçen sezon Cizrespor'da forma giyen forvet Mehmet Albayrak'ı gündemine aldı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki santrforun siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Cizrespor'da 17 maçta 6 gol atan Mehmet, 3'üncü Lig kariyerinde toplam 69 maçta 33 kez rakip fileleri sarstı. Malatyaspor'da profesyonel olan tecrübeli oyuncu Karşıyaka, Mardinspor, Gazişehir, Bandırmaspor, Körfezspor, Turgutluspor, Kartalspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Şanlıurfaspor'da da top koşturdu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Albayrak, Cizrespor, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: DHA
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