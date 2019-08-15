Nazilli'den forvet atağı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli
Belediyespor, geçen sezon Cizrespor
'da forma giyen forvet Mehmet Albayrak
'ı gündemine aldı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki santrforun siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Cizrespor'da 17 maçta 6 gol atan Mehmet, 3'üncü Lig kariyerinde toplam 69 maçta 33 kez rakip fileleri sarstı. Malatyaspor
'da profesyonel olan tecrübeli oyuncu Karşıyaka
, Mardinspor
, Gazişehir, Bandırmaspor, Körfezspor, Turgutluspor
, Kartalspor
, Erzurumspor, Hatayspor
ve Şanlıurfaspor
'da da top koşturdu.