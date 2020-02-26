Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

6 saat önce

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 9. yıldönümünde Kayseri'de anıldı.

Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı, System.String[]

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 9. yıldönümünde Kayseri'de anıldı.


Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Erbakan'ın çalışma arkadaşlarından Muhittin Yıldırım, Necmettin Erbakan ile olan anılarını anlattı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.


Programa, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Anadolu Gençlik Derneği, Necmettin Erbakan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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