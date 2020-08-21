Nefes borusuna yiyecek kaçan minik Cevahir'in tedavisi sürüyor - Son Dakika

Nefes borusuna yiyecek kaçan minik Cevahir'in tedavisi sürüyor

Hakkari'de nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın tedavisi devam ediyor.

Hakkari'de nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın tedavisi devam ediyor. Hakkari'de 12 Kasım 2019'da gittiği özel kreşte oyun hamurunun nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlandığı ileri sürülen Akar'ın Hakkari, Van ve Ankara'daki tedavileri tamamlandı. Dört ay önce taburcu edilen kız çocuğunun tedavisi evinde sürüyor. Baba Recep Akar, devletin tüm imkanlarının kızın tedavisi için seferber edildiğini söyledi. Tek isteklerinin minik kızının iyileşmesi olduğunu anlatan baba Akar, "Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Valimiz İdris Akbıyık ve AK Parti İl Başkanımız Emrullah Gür'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreçte kızımın iyileşmesi için desteklerini esirgemediler." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:01

Kaynak: AA

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