NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

26.07.2022 12:44

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları sürüyor.

Oto tamircisi Aydın Tutkal (43) ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleri ile birlikte piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. Tutkal ile Keser, suya atlayarak çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 yıl önce eşini kanserden kaybeden 2 çocuk babası Aydın Tutkal'ı, arama çalışmalarında 3'üncü güne girildi. Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden 7, Bingöl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, nehirde Tutkal'ı arıyor.

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Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor 150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor 150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor
Kaynak: DHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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