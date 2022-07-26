NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları sürüyor.

Oto tamircisi Aydın Tutkal (43) ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleri ile birlikte piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. Tutkal ile Keser, suya atlayarak çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 yıl önce eşini kanserden kaybeden 2 çocuk babası Aydın Tutkal'ı, arama çalışmalarında 3'üncü güne girildi. Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden 7, Bingöl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, nehirde Tutkal'ı arıyor.