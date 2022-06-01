Nehirde kız arkadaşının cansız bedeni bulunan Hasan, 69 gündür aranıyor

KIRŞEHİR'de, kayıp başvuru su yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran ve öldürüldüğü belirlenen Şeyma Demir'in (18) erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'a (21) 69 gündür ulaşılamadı. Hasan Aydoğan ve kız arkadaşı Şeyma Demir'i öldürdüp, nehre attıkarını itiraf eden belediye güvenlik görevlisi 2 kişi tutuklanmıştı. Anne Döndü Aydoğan, "Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur yavrumu bulun artık" dedi.

Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde otururlarken yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerine de nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet şüphelileri köyden uzaklaştı.