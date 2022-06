Nehirde kız arkadaşının cansız bedeni bulunan Hasan, 69 gündür aranıyor

KIRŞEHİR'de, kayıp başvuru su yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran ve öldürüldüğü belirlenen Şeyma Demir'in (18) erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'a (21) 69 gündür ulaşılamadı. Hasan Aydoğan ve kız arkadaşı Şeyma Demir'i öldürdüp, nehre attıkarını itiraf eden belediye güvenlik görevlisi 2 kişi tutuklanmıştı. Anne Döndü Aydoğan, "Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur yavrumu bulun artık" dedi.

Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde otururlarken yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerine de nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet şüphelileri köyden uzaklaştı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLERÇocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.HASAN, 25 MART'TAN BU YANA ARANIYORCinayet şüphelisi 2 güvenlik görevlisinin cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.Kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları ise 25 Mart'tan bu yana sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan'ı bulmak için 69 gündür çalışmalarına devam ediyor.Hasan Aydoğan'a ait hiçbir ize ulaşamadıklarını söyleyen Baba Sedat Aydoğan , "Oğlum 69 gündür aranıyor. Bu süreçte ona ait hiçbir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımdan ve bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Ekipleri lütfen artırın. Yavrumu bir an önce bulun. Şu anda barajlardaki suları bıraktılar. Barajın suyu yükseliyor. Baraj kapakları kapatıldığında daha iyi arama çalışması olmaz mı? 69 gündür benim evim cenaze evi. Ortada ne cenaze var ne de dirisi var" diye konuştu.Her gün ırmakta yapılan arama çalışmalarına katıldığını anlatan Aydoğan, "Hala bir ayakkabı ipine, bir saçının teline ulaşılamadı. Evime geldiğimde eşim ve çocuğum gözümün içine bakıyor. Benden haber bekliyor. Ne olursunuz bizlere yardım edin. Katillerin olay yerine getirilip, ifadelerinin tekrar alınmasını ve tatbikatın tekrar yapılmasını istiyorum. İfadelerinin sürekli alınabilmesi için burada olmalarını talep ediyorum. Katiller gittikleri yerde yatıyorlar. Bunların yatmalarına gönlüm razı değil. Benim evladıma belki de ne işkenceler yaptılar. Nasıl bir ifade verdiler onu da bilmiyorum. Sadece oğlunu öldürüp suya atmışlar diyorlar. Gerçekten suya mı attılar? Yoksa öldürüp toprağa mı gömdüler. ya da başka bişeyler mi yaptılar. Hiçbir şekilde bilgim yok. Bir an önce bulunup ölüsüyse ölüsü dirisiyse dirisi. Oğlumun bir mezarı olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.'OĞLUMUZ 69 GÜNDÜR KAYIP'Anne Döne Aydoğan ise, "Devletimden ve büyüklerimden yardım istiyorum. Ne olur imkanlarınızı yapın. Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur sesimi duyun. Benim ciğerlerim yanıyor. Konuşamıyorum. Yardımlarınızı istiyorum. Ne uykum var, ne yemeğim var. Her şeyim Hasan'ım oldu. Sayın Cumhurbaşkanım sesimi duyun. Psikolojim iyice bozuldu. Arama çalışmaları devam etsin ne olur bırakmayın. Ne olur yavrumu bulun artık."Hasan Aydoğan'ın kardeşi Rabia Aydoğan (11) da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım ağabeyimi çok özledim. Her gün ağabeyimin yolunu gözlüyorum. Seninle görüşmek istiyorum" dedi.