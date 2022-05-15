Faslılar Nekbe'nin 74. yılını gösterilerle andı - Son Dakika

Fas'ın başkenti Rabat'ta Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen gösteride, İsrail askerleri tarafından görevi sırasında öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile de anıldı.

Fas Filistin'e Destek ve Normalleşme Karşıtı Cephesi'nin çağrısı üzerine başkent Rabat ile Marakeş kentlerinde Filistin'e destek ile İsrail'e tepki gösterileri gerçekleştirildi.

Cepheden yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin yanı sıra Nekbe'yi anmak üzere çeşitli kent ve bölgelerde birçok sempozyum ve etkinliğin düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Ebu Akile'yi öldürme suçundan sorumlu tutulması gerektiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail işgali altındaki Filistinli gazeteciler, doktorlar ve sivillere koruma sağlama çağrısı yapıldı.

Rabat'ta toplanan onlarca Faslı da İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini ve Filistin topraklarındaki işgalini protesto etti.

Filistin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Siyonist rejimin işlediği suçları kınıyoruz", "Halk İsrail'le normalleşmenin sonlandırılmasını istiyor" şeklinde slogan attı.

Gazeteci Ebu Akile'nin posterlerinin taşındığı gösteride, Filistin halkına destek verilirken İsrail protesto edildi.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.