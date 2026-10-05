Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü olan Karoline Leavitt, görevdeyken doğum yapan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olarak da tarihe geçti. İkinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından görevinden ayrılarak ailesine daha fazla zaman ayırma kararı alan Leavitt, şimdi bebeğiyle geçirdiği anları paylaşarak tam zamanlı annelik hayatından kesitler sunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevini üstlenen Karoline Leavitt, hem yaşı hem de annelik süreciyle Amerikan siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. 27 yaşında göreve başlayan Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü unvanını aldı.

Leavitt, görevini sürdürürken ikinci çocuğuna hamile olduğunu Aralık 2025'te açıkladı. Kızı Viviana'nın 1 Mayıs 2026'da dünyaya gelmesiyle, görevdeyken doğum yapan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olarak tarihe geçti.

KIZI VIVIANA DÜNYAYA GELDİ

Leavitt, ikinci çocuğunun dünyaya gelişini 7 Mayıs'ta duyurdu. "Vivi" lakabını verdikleri Viviana'nın sağlıklı olduğunu açıklayan Leavitt, doğumun ardından bir süre Beyaz Saray'daki görevinden uzak kaldı.

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Leavitt'in yokluğunda basın toplantılarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey yönetim yetkilileri kameraların karşısına geçti.

DOĞUM İZNİNDEN SONRA BEYAZ SARAY'A DÖNDÜ

Yaklaşık iki aylık doğum izninin ardından Leavitt, 16 Temmuz'da yeniden Beyaz Saray basın odasındaki kürsüye çıktı. Ancak bu dönüş uzun sürmedi. Leavitt, ağustos ayında görevinden ayrılma kararı aldı. Kararının arkasındaki en önemli nedenin iki küçük çocuğuna daha fazla zaman ayırmak olduğunu açıkladı.

"ÇOCUKLARIMIN HAK ETTİĞİ EN İYİ ANNE OLAMAM"

Leavitt, kızının doğumundan sonra Beyaz Saray'a döndüğünde hem annelik hem de yoğun görev temposunu aynı anda sürdürmenin kendisi için zorlaştığını anlattı.

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

İki küçük çocuğunun ihtiyaç duyduğu anne olmakla Beyaz Saray Sözcülüğünün gerektirdiği sürekli zaman, enerji ve dikkati bir arada sağlayamayacağı sonucuna vardığını belirten Leavitt, bu nedenle görevinden ayrıldığını duyurdu.

BEYAZ SARAY KÜRSÜSÜNDEN EV HALLERİNE

Ağustos sonunda Beyaz Saray'daki görevini bırakan Leavitt, şimdi ise çocuklarıyla geçirdiği anlarla dikkat çekiyor. Son olarak bebeğiyle birlikte günlük yaşamından bir video paylaşan Leavitt'in görüntüleri, birkaç ay önce dünyanın en çok takip edilen siyasi kürsülerinden birinde basının karşısına çıkan genç sözcünün hayatındaki değişimi gözler önüne serdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Leavitt, görevinden ayrıldıktan sonra ağırlığını ailesine ve iki küçük çocuğuna verdi.

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

İLK ÇOCUĞUNDAN SONRA 3 GÜNDE İŞE DÖNMÜŞTÜ

Leavitt'in annelik ve kariyer arasındaki yoğun temposu ilk çocuğunun doğumunda da gündeme gelmişti. Oğlu Nicholas, Temmuz 2024'te dünyaya geldi. Leavitt, Trump'ın seçim kampanyasında görev yaptığı o dönemde, Trump'a Pennsylvania'daki mitingde düzenlenen suikast girişiminin ardından doğumdan yalnızca üç gün sonra çalışmaya geri döndüğünü anlatmıştı.

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

TRUMP'IN DIŞ DANIŞMANI OLARAK DEVAM EDİYOR

Leavitt Beyaz Saray'dan tamamen kopmadı. Trump, Leavitt'in görevinden ayrılmasının ardından kendisinin dış danışmanlarından biri olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Leavitt ayrıca daha önce görev yaptığı Trump yanlısı MAGA Inc. bünyesine geri döndü.

Donald TrumpBeyaz SarayDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı Dosyasından neler çıktı neler Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Altında kritik sınır aşıldı İbre yeniden yukarı döndü Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Dele Alli’nin o sözleri herkesi üzdü
Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:39
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:13
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
07:31
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat’ı takipten çıkardı
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı
07:28
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
07:06
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
06:54
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu 4 kişi hayatını kaybetti
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
06:47
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 10:03:30. #7.13#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei