Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Kırmızı Grup'ta bir maçı eksik Bursaspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Bursaspor, 3-0 hükmen galip ilan edilecek. Ancak TFF henüz maçı tescil etmediği için 38 puanlı yeşil-beyazlı ekibin 1 maçı eksik görünüyor. Sahasında Aliağa Futbol'u 2-0 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 1 maçı eksik görünen Bursaspor'la puanını eşitleyerek zirve ortağı oldu.

Beyaz Grup'ta ise zirve değişmedi ancak puan farkı azaldı. Haftaya 4 puan farkla lider giren Batman Petrolspor, Sultan Su İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 43 yaptı. Zirve takipçilerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise Beykoz Anadoluspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta ise 20'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup