Spor

Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

11.01.2026 18:17
Menemen FK-Turkish Oil maçı oynanamadı, liderlik Bursaspor ve Kahramanmaraş arasında paylaşıldı.

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Kırmızı Grup'ta bir maçı eksik Bursaspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Bursaspor, 3-0 hükmen galip ilan edilecek. Ancak TFF henüz maçı tescil etmediği için 38 puanlı yeşil-beyazlı ekibin 1 maçı eksik görünüyor. Sahasında Aliağa Futbol'u 2-0 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 1 maçı eksik görünen Bursaspor'la puanını eşitleyerek zirve ortağı oldu.

Beyaz Grup'ta ise zirve değişmedi ancak puan farkı azaldı. Haftaya 4 puan farkla lider giren Batman Petrolspor, Sultan Su İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 43 yaptı. Zirve takipçilerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise Beykoz Anadoluspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta ise 20'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR18122442132938
2.BURSASPOR17122342132938
3.MARDİN 1969 SPOR18114337162137
4.MUŞ SPOR18104444202434
5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR1895439182132
6.ALİAĞA FUTBOL1894539142531
7.GÜZİDE GEBZSPOR 1887328151331
8.MENEMEN FK1785433201329
9.ANKARA DEMİRSPOR188552424029
10.KCT 1461 TRABZON FK187653127427
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR185942418624
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR186482522322
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR184862126-520
14.FETHİYESPOR183692426-215
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU1743102141-2015
16.SOMASPOR1833121644-2812
17.ADANASPOR181116987-784
18.YENİ MALATYASPOR170215863-55-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 19134238191943
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR19132436211541
3.MUĞLASPOR 1811522891938
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR19108136211538
5.İSKENDERUNSPOR 19112630201035
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR19104536231334
7.ADANA 01 FK1910452820834
8.MKE ANKARAGÜCÜ199462620631
9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1993745261930
10.GMG KASTAMONUSPOR199283128329
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 195862321223
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR196492429-522
13.MERKÜR JET ERBAASPOR1962112436-1220
14.KARACABEY BELEDİYESPOR1953112129-818
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR 1952121833-1517
16.KARAMAN FK1927101431-1713
17.BUCASPOR 19281933132339-1612
18.ALTINORDU1926111236-2412
19.KEPEZSPOR 1933131345-3212

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.