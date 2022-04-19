Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi

19.04.2022 13:19

Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi Van'ın Erciş ilçesinde, havaların ısınmasıyla canlanan sulak alanlarda nesli tükenmekte olan telli turnalar görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, havaların ısınmasıyla canlanan sulak alanlarda nesli tükenmekte olan telli turnalar görüntülendi.

Türkülere konu olan telli turnalar, 232 kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuş cenneti olarak da adlandırılan Van Gölü Havzası'ndaki Erciş'in Çelebibağı bölgesinde görüntülendi. Nesli tükenmekte olan kuşlar arasında olan telli turnalar, Nisan ayında geldikleri Türkiye'den Ağustos ayında ayrılıyor. Gri renginin yanı sıra yüzü ve karnına uzanan boyun tüyleri siyah olan telli turnalar, gözünün gerisinden arkaya uzanan beyaz süs tüylerinden adını alıyor. Çelebibağı bölgesinden Van Gölü'ne akan Zilan Çayı çevresinde konaklayan telli turnalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Bölgede kuşların konakladığını öğrenen fotoğraf tutkunları da onları görüntüleyebilmek için çayın bulunduğu alana geldi.

Teli turnaların bölgeye geldiğini öğrenen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Erciş Çelebibağı sulak alanına geldik. Nesli tükenmekte olan telli turnaları görüntülemek için buradayız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri de sürekli gözleri bu kuşların üzerinde. Bir yandan ekipler, bir yandan da çobanlar bu tür kuşlara sahip çıkıyor. İnşallah bundan sonra bu kuşlar burada ürerler" dedi.

Bölgede çobanlık yapan Mahsun Yalçın, "İlk defa burada telli turnaları gördük. 2 kuş idi şuan biri yok. Muhtemelen yumurtasının üzerinde yatıyor. Biz elimizden geldiği kadar onları rahatsız etmeden burada yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi
Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi
Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi
Nesli tükenmekte olan telli turnalar Erciş sahiline geldi

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Van Gölü Havzası, Çelebibağı, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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