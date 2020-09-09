Neslican Tay'ın anıt mezarına güvercin sembolü - Son Dakika

Üç kez kanseri yendikten sonra bu hastalığa dördüncü kez yakalanmasının ardından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay için Balıkesir'in Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerden anıt mezar yapıldı.

Kanserle mücadele ederken herkese, özellikle de kanser hastalarına moral veren isim olarak hafızalara kazınan ve ölümüyle Türkiye'de herkesi hüzne boğan Neslican Tay için heykeltıraş Hakan ve Özlem Şengönül, Marmara Adası'nda çıkan mermeri kullanarak anıt mezar yaptı.

Anıt mezar hakkında bilgi veren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Neslican'ın ölümünün ardından değerli sanatçımız Haluk Levent'in Bandırma konserinin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamasının ardından kanserle mücadelesinde tüm Türkiye' ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını, Marmara mermeri kullanarak yapmaya karar verdik. Sanatçımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül, gönüllü olarak anıt mezarı yaptılar." dedi.

Neslican Tay'ın, kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istineden sembol olarak güvercin kullanılmasına karar verdiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Anıt mezar Neslican Tay'ın ölüm yıldönümü olan 20 Eylül'de memleketi Rize'de bulunan aile kabristanlığındaki yerine konacak. Bu anıt mezarın, kanser hastalığı ile mücadele eden tüm hastalarımıza, Neslican'ın güçlü duruşuyla, güzel gülüşüyle verdiği mücadeleyi hatırlatarak örnek olmasını temenni ediyorum."