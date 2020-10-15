Netanyahu'dan İsrail-Filistin barışı için "daha fazla uzlaşı" değerlendirmesi - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Arap dünyası arasında daha geniş bir uzlaşının, İsrail- Filistin barışı konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

İsrail Parlamentosunda (Knesset) normalleşme anlaşmalarının kabulü için yapılan özel oturumda konuşan Netanyahu bu anlaşmaların, Filistinlilerin, İsrail'i Yahudilerin ulusal devleti olarak kabulü konusunda katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini sürdürme konusunda kararlılığını vurgulayan Netanyahu, "İsrail ve Arap dünyası arasında daha geniş bir uzlaşı, İsrail-Filistin barışı konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabilir. Bu barışın gerçekleşmesi için sadece Kudüs ve Ramallah'a değil, Riyad'a, Abu Dabi'ye ve başka yerlere de bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.