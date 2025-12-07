Netanyahu'dan Trump ile Görüşme Müjdesi - Son Dakika
Netanyahu'dan Trump ile Görüşme Müjdesi

07.12.2025 17:01
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşeceğini ve Hamas'ı silahsızlandırma hedefini açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, "İkinci aşamaya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktaran Netanyahu, "Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirerek, "İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

