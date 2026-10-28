Netanyahu\'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık çıkış anketlerinden kötü haber geldi. İsrail'de ilk sonuçlar muhalefetin Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığını gösterirken muhalif seçmenler sokaklarda kutlamalara başladı. Ancak hiçbir blok henüz hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

İSRAİLLİ MUHALİFLER SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

İsrail'de genel seçimler için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, siyasi dengelerde değişime işaret etti. Netanyahu'nun partisi Likud, seçim yarışında önde görünmesine rağmen kendisini destekleyen partilerle birlikte parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Netanyahu koalisyonunun muhalefetin gerisinde kaldığını gösteren ilk anketlerin ardından İsrailli muhalifler sokaklarda kutlama yapmaya başladı. Kutlamaların yaşandığı sırada seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Netanyahu'nun başbakanlık görevine devam edip etmeyeceği ise resmi sonuçlar ve hükümet kurma sürecinin ardından netleşecek.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ ÖNDE, KOALİSYONU GERİDE

İsrail devlet televizyonunun aktardığı ilk sandık çıkış anketlerine göre Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Netanyahu'yu destekleyen partilerin oluşturduğu koalisyonu geride bıraktı. Ancak muhalefet de hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Bu tablo, Netanyahu'nun partisinin seçim yarışında ilk sırada yer almasının tek başına başbakanlık için yeterli olmadığını ortaya koydu. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için partilerin parlamentoda yeterli desteği sağlaması gerekiyor.

MUHALEFET 52, NETANYAHU BLOĞU 50 SANDALYEDE

İlk sandık çıkış anketlerinde iki siyasi blok arasındaki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosunda Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun 52 milletvekili, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu tahminlere göre muhalefet, Netanyahu koalisyonunun iki sandalye önünde bulunuyor. Ancak İsrail'de hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Dolayısıyla ilk anketlerde öne geçen muhalefet bloğu da tek başına hükümeti kurabilecek sayıya ulaşamıyor.

ARAP PARTİLERİ HÜKÜMET HESAPLARINDA KİLİT KONUMDA

Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloda Filistinli vatandaşları temsil eden partilerin konumu da önem kazandı. Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, muhalefetin ise 52 sandalyede kalmasıyla hükümet kurmak için diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler, iki ana bloğun da çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle hükümet kurma görüşmelerinde kilit rol oynayabilecek konuma geldi.