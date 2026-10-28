Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu\'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu\'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Haber Videosu

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, Netanyahu'nun koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaşamadığını gösterdi. Sonuçların ardından muhaliflerin sokaklarda kutlama yaptığı görüldü.

Netanyahu'ya sandık çıkış anketlerinden kötü haber geldi. İsrail'de ilk sonuçlar muhalefetin Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığını gösterirken muhalif seçmenler sokaklarda kutlamalara başladı. Ancak hiçbir blok henüz hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

İSRAİLLİ MUHALİFLER SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

İsrail'de genel seçimler için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, siyasi dengelerde değişime işaret etti. Netanyahu'nun partisi Likud, seçim yarışında önde görünmesine rağmen kendisini destekleyen partilerle birlikte parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Netanyahu koalisyonunun muhalefetin gerisinde kaldığını gösteren ilk anketlerin ardından İsrailli muhalifler sokaklarda kutlama yapmaya başladı. Kutlamaların yaşandığı sırada seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Netanyahu'nun başbakanlık görevine devam edip etmeyeceği ise resmi sonuçlar ve hükümet kurma sürecinin ardından netleşecek.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ ÖNDE, KOALİSYONU GERİDE

İsrail devlet televizyonunun aktardığı ilk sandık çıkış anketlerine göre Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Netanyahu'yu destekleyen partilerin oluşturduğu koalisyonu geride bıraktı. Ancak muhalefet de hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Bu tablo, Netanyahu'nun partisinin seçim yarışında ilk sırada yer almasının tek başına başbakanlık için yeterli olmadığını ortaya koydu. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için partilerin parlamentoda yeterli desteği sağlaması gerekiyor.

MUHALEFET 52, NETANYAHU BLOĞU 50 SANDALYEDE

İlk sandık çıkış anketlerinde iki siyasi blok arasındaki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosunda Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun 52 milletvekili, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu tahminlere göre muhalefet, Netanyahu koalisyonunun iki sandalye önünde bulunuyor. Ancak İsrail'de hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Dolayısıyla ilk anketlerde öne geçen muhalefet bloğu da tek başına hükümeti kurabilecek sayıya ulaşamıyor.

ARAP PARTİLERİ HÜKÜMET HESAPLARINDA KİLİT KONUMDA

Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloda Filistinli vatandaşları temsil eden partilerin konumu da önem kazandı. Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, muhalefetin ise 52 sandalyede kalmasıyla hükümet kurmak için diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler, iki ana bloğun da çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle hükümet kurma görüşmelerinde kilit rol oynayabilecek konuma geldi. 

FilistinİsrailSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sofyan Amrabat’a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İsmail Kartal Samandıra’dan ayrıldı Yüz ifadesine dikkat İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu Yanıtı şaşırttı Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
23:29
Netanyahu’nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 00:43:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei