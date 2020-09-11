Netflix'e tepki, Türkiye'ye övgü - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) çocuk istismarı barındıran sahneler içerdiği gerekçesiyle 'Cuties' (Minnoşlar) filmini Türkiye katoloğundan çıkarttırdığı Netflix'e dünya büyük tepki gösterdi. Tedbirini erken alan RTÜK'ün öncü tavrı ise takdir topladı.

RTÜK, yayınladığı 'Cuties' filminin fragmanında çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer alması gerekçesiyle Netflix'e yayın ilkesi ihlali cezası verdi. RTÜK'ün kararının tebliğ edilmesinin ardından Netflix de çocuk istismarı görüntüleri içeren filmi Türkiye katoloğundan çıkardı.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİBugüne kadar pek çok kez tartışılan dünyanın önde gelen film ve dizip platformu Netflix, söz konusu film nedeniyle ilk kez dünyada tepki gördü. Çocuk istismarı sahneleri içeren 'Cuties' filmini yayınlayan platform, milyonların tepkisiyle karşılaştı. Yayının hemen ardından dünya genelinde Netflix'e karşı sosyal medyadan örgütlenen gruplar, dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi sebebiyle protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi. ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği dillendirildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.KARŞI KAMPANYA SOSYAL MEDYADA TREND TOPİC OLDUNetflix aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları, Netflix hesaplarını kapatma kararı aldı. Twitter 'da 'cancelnetflix' (netflixini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu. 9 Eylül 'de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığını söyleyen bazı yazarlar, yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini ifade ettiler. Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin imdb puanı ise 1,7'yi geçemedi.TÜRKİYE VE RÜTK'E ÖVGÜDünya üzerinde tepkiler çığ gibi büyürken filmin fragmanı üzerinden yapımın içeriğini tahmin eden RTÜK, tedbirini erken aldı. RTÜK, çocuk istismarı sahneleri barındıran Netflix'in skandal filmi 'Cuties' hakkında geçtiğimiz hafta karar alarak yapımı Türkiye kataloğundan çıkarttırmıştı. Netflix'in pedofili içeriği karşısında Türkiye'nin koruyuculuğu ve RTÜK'ün öncü tavrı ise takdir topladı. Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, bugüne kadar kafasını kuma gömen uluslararası camia tarafından ilk kez methedildi. Uluslararası yayıncılık ilkelerin etkili şekilde uygulayan RTÜK'ün bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

Yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya olan Netflix'in gelen iptal talepleri ve suçlamalar karşısında itibar kaybı yaşadığı kaydedilirken, yakın kaynaklar Netflix'in özür dileyerek yapımı çekmeyi düşündüğünü ifade etti.