Netflıx'ten Yılbaşı Hediyeleri: Özel Bölümler ve Yapımlar

NETFLIX'TEN YILBAŞI HEDİYELERİ:ÖZEL BÖLÜMLER VE YAPIMLARNETFLIX'ten Yılbaşı Hediyeleri harika özel yapımlar…Ortalık henüz beyaza bürünmüş olmasa da havalar hayli soğudu. Tam eve çekilip battaniyenin altına kıvrılıp Netflix seyretmelik! Netflix, yılbaşı öncesi en sevilen dizilerin özel bölümleri ve yılbaşına özel yapımlarla içinizi ısıtacak! Buyurun…NETFLIX'ten Yılbaşı HediyeleriThe Chilling Adventures of Sabrina: Bir Kış Dönümü Masalı. Yarı cadı yarı insan Sabrina söz konusu olunca Noel özel bölümü de biraz karanlık oluyor. Greendale'de Noel zamanı cadılığın dozu yükseliyor. Tüyler ürpertici bir kış gecesi masalına hazır olun… Özel bölüm fragmanı… Taylor Swift Reputation Stadium Tour: Yeni yıla Taylor Swift ile girmeye hazır mısınız? Taylor Swift'ın çok ses getiren Taylor Swift reputation Stadium Tour kapsamındaki Dallas konseri 31 Aralık 'ta gösterime giriyor.Fuller House: D.J. çocukları Max ve Tommy'yi Noel havasına sokmak için elinden geleni yapıyor. Dizi, dördüncü sezonu yılbaşı havasına özel bir bölümle açıyor.Fuller House Season 4Nailed It! Holiday: Bu özel bölümde her şey Noel etrafında dönüyor. Bölümün adı, 'Noel Fiyaskoları' aslında her şeyi anlatıyor: Yarışmacılar zorlu şartlarda Noel tatlılarını yapmaya çalışıyor!Nailed It!Bojack Horseman: Aslında BoJack'in Noel'e pek bir işi olmaz ama Todd elinde devasa bir şeker külahı ve eski bir Horsin' Around Noel özel bölümüyle gelince işler değişiveriyor.Neo Yokio: Pink Christmas. Neo Yokio şehrinin sosyetesinin kutlaması işte böyle olur! Hediye çekilişi, teyzesi Angelique'in ziyareti ve baş düşmanı Arcangelo'nun Noel komplosuyla aynı anda başa çıkmaya çalışan Kaz'ın Noel'i pek de iyi geçmez. Japon Amerikan ortak yapımı anime diziye sesleriyle hayat verenler arasında Jaden Smith ve Jude Law da var.Biraz da nostalji yapmak isteyenler için öneriler…Unbreakable Kimmy Schmidt (Sezon 2, Bölüm 8): Kimmy ve Dong, Poconos'un yoluna tutar, bir aile Jacqueline'in Mondrian'ının kendilerinin olduğunu iddia eder…Unbreakable Kimmy SchmidtGilmore Girls (Sezon 2, Bölüm 10): Lorelai, Star Hollows sakinlerinin çoğunu mükellef bir ziyafet için davet eder. Tabii ki işler umulduğu gibi gitmez.Gilmore GirlsGossip Girl (Sezon 1, Bölüm 11): Blair babası, Noel'de bir sürprizle çıkagelir. Ne var ki 'buzlar kraliçesi' Blair bu sürprizden hiç mi hiç hoşlanmaz. Mad Men (Sezon 5, Bölüm 10): Don ve Joan birlikte dışarı çıkıp eğlenirler, Harry bir arkadaşına yardım eder… Tam Mad Men tarzı bir Noel.