NEÜ'den uluslararasılaşma adına önemli adım - Son Dakika
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NEÜ'den uluslararasılaşma adına önemli adım

7 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Cezayir'de birçok üniversite ile değişim programları, ortak yapılacak kongreler ve diğer akademik çalışma başlıkları ile ilgili çeşitli anlaşmalar yaptı.

NEÜ'den uluslararasılaşma adına önemli adım, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Cezayir'de birçok üniversite ile değişim programları, ortak yapılacak kongreler ve diğer akademik çalışma başlıkları ile ilgili çeşitli anlaşmalar yaptı.


Uluslararasılaşma alanında önemli çalışmalar yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi, bu stratejileri bağlamında yeni anlaşmalara imza attı. Gelecek dönemde NEÜ ile Cezayir, Bangladeş, Pakistan, Nijer, Etiyopya ve Sudan'daki Üniversiteler arasında çeşitli anlaşmalar yürütülecek.


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, uluslararasılaşma stratejileri bağlamında bu 6 ülkedeki üniversitelerle ortak konferans ve çalıştaylar düzenleme ve öğrenci değişimi gibi konularda anlaşmalar yapılacağını kaydederek, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir zamanda yanında duran Cezayir'e yaptığı ziyaret ve yapılan anlaşmalarla ilgili bilgiler verdi. Cezayir'de birden çok üniversitenin yöneticileri ile görüştüklerini belirten Zorlu, Cezayir'de Constantine 3 Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı olduğu "Dijital Diplomasi" konulu konferansa katıldıklarını söyleyerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Cezayir'deki Türk Dili Bölümü olan 2 üniversiteden Türkçe öğretimi için öğrenci kabulü yapacaklarının altını çizen Zorlu, NEÜ'den de Cezayir'e Arapça eğitimi için öğrenci göndereceklerini sözlerine ekledi.


Cezayir'in Bordj Bou Arreridj şehrinde bulunan ve Sosyoloji ile Felsefe alanında çok etkin bir Üniversite olan Muhammed Beşir İbrahim Üniversitesi ile ikili işbirliği alanında da anlaşmalar yapıldığını belirten Zorlu, ileri bir tarihte bu Üniversite ile "Cezayir ve Türkiye'de Toplumsal Yapı" başlıklı ortak bir çalıştay düzenleneceğini de kaydetti. Cezayir Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu (CEBİTAK) ile de ikili işbirliği anlaşması yaptıklarını belirten Prof. Dr. Cem Zorlu, yapılan mutabakata göre Haziran 2020'de solar enerji konusunda Konya'da kapsamlı bir konferans yapılacağının ve Cezayir'e Çocuk Bilim Merkezi kazandırılmasına NEÜ olarak katkı sunulacağının altını çizdi.


NEÜ, Tamanrasset Üniversitesi ile de solar enerji alanında ortak çalışmalar yürütmek üzere de bir anlaşma imzaladı. Rektör Zorlu, yapılan ve yapılacak olan anlaşmalarla beraber NEÜ'nün uluslararasılaşma alanında önemli bir yol kat edeceğini belirterek gelişmelerin kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi. - KONYA

Cezayir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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